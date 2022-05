Gerente de Moon Knight confirma que 2 crossovers da Marvel foram cancelados

Cavaleiro da Lua Na verdade, ele terminou seus seis episódios no Disney + e conseguiu evitar conexões MCU além de uma única linha de diálogo sobre Madripoor. Embora situado ao lado do reino dos maiores heróis da Terra, o produtor executivo do programa, Grant Curtis, revelou pela primeira vez que A cadeia não será anexada ao MCU atualConfirmando que o campeão honorário será “novo em folha” E “Vá em uma nova aventura.”

Como explicou o produtor da Marvel, os fãs Você não precisa assistir nada do MCU Para entender Cavaleiro da LuaNarrativa, dizendo que t Aqui haverá algo para desfrutar enquanto as pessoas “(Fãs) são realmente boas para contar histórias.” ainda, Marvel Studios e Disney + confirmaram A série, liderada por Oscar Isaac, se passa após os eventos de ganchomas o principal escritor Jeremy Slater admitiu que não tem certeza ele tem “Nenhuma idéia” e que a oferta “O cronograma foi deliberadamente vago.”

Agora, mais detalhes sobre as conexões MCU canceladas estão no programa.

Diretor da Marvel revela detalhes do crossover cancelado do MCU

Cavaleiro da Lua O diretor Mohamed Diab sentou-se enrolar Para explicar por que a série Disney + não tem crossovers com o maior Universo Cinematográfico da Marvel.

Enquanto eles admitiram que a Marvel Studios deu a eles um arquivo ‘Liberdade de lugar’ [crossovers] em qualquer momento,” Diab confirmou que a oferta “A primeira cena” E “A cena final” Originalmente incluía um crossover, o que significa que dois personagens do MCU deveriam aparecer. No entanto, tudo mudou Como a história se desenvolveu:

“Nós estávamos livres para colocá-lo a qualquer momento. Eu quero contar a você a primeira cena, houve uma interseção, e foi a última cena, houve uma interseção. Mas à medida que a história se desenvolveu e continuamos mudando os roteiros, nós senti como, ‘Nós não precisamos disso.'” Nós dois estávamos. decisão coletiva.

Cavaleiro da Lua O produtor executivo Grant Curtis também abrir Em uma entrevista separada com o The Wrap, ela apoiou o que Diab havia dito sobre as conexões canceladas do MCU. O produtor da Marvel compartilhou que há outras menções associadas ao MCU além da menção de Madripoor no episódio 3, dizendo que ‘Não foi uma tentativa consciente de fugir’ de privilégio.

No entanto, Curtis observou que tudo se resume a “Melhor História Pessoal” Eles poderiam dizer com Mark Spector, Stephen Grant e Jake Lockley na frente, ficando longe de crossovers:

“Existem alguns tópicos com o MCU. Você sabe, há menção de Madribore no episódio 3, e há outras menções que o conectam ao MCU, então estamos lá. Mas não foi um esforço consciente para fugir. do MCU – porque não o fizemos – mas quando estávamos na sala de livros Com Jeremy e a equipe, foi a melhor jornada? Qual é a melhor história de personagem que contamos com Mark e Stephen e depois Jake no final? realmente aconteceu que quanto mais nos concentramos neles e tornamos essa jornada o mais rica possível para o público, essa conexão não flui naturalmente com a narrativa que estávamos contando.”

Curtis também explicou os benefícios Cavaleiro da Lua Estar tão distante do MCU, dizendo que os fãs podem entrar no show e ainda “Perfeitamente pegue a carona:”

“Eu acho que a coisa interessante sobre ‘Moon Knight’ é que você não tem toda essa conexão, você entra nele como sua primeira experiência no MCU e você pega o passeio completamente. Eu entendo totalmente a história. Enquanto às vezes, quando você tem mais conexão, há mais A lição de casa que você tem que fazer. Eu não acho que você tem que fazer aquela lição de casa em ‘Moon Knight’ Eu acho que a história é igualmente ótima. Se você assistiu a todos os outros programas do MCU ou se este seu primeiro mergulho profundo.”

Moon Night merece ser um projeto independente

É seguro dizer que Cavaleiro da Lua Funcionou em todos os níveis, apesar de ter pouca ou nenhuma conexão com o MCU ao longo de sua vida. Embora Mohamed Diab tenha revelado que inicialmente incluía crossovers do MCU, o fato de a história funcionar sem eles já é um bom sinal e, portanto, provavelmente abriu um precedente para uma futura série Disney + ambientada na franquia de super-heróis.

A Marvel Studios é conhecida por dar liberdade aos cineastas na hora de desenvolver seus projetos. O multiverso da loucura Anteriormente compartilhado pelo diretor Sam Raimi este estúdio “Muito apoio” de vê-lo para Dr. Gharib Uma sequência, e aparentemente a mesma tendência aconteceu com Moon Knight e Diab.

Dado que o MCU é agora uma franquia muito mais popular após o sucesso do estúdio durante a Infinity Saga, parece que as referências ao universo maior são uma segunda prioridade, em contraste com os estágios iniciais da Marvel. Isso permite que os cineastas apresentem livremente sua visão enquanto ajudam os personagens a receber a melhor história possível.

Não se sabe quais sequências de crossover do MCU de Moon Knight foram canceladas, mas provavelmente está relacionado a A linha de Anton Muggart em torno de Madribore, que provavelmente são flashbacks centrados em Layla. Por outro lado, também foi possível destacar uma cena que poderia se relacionar com o Blip de Thanos, dadas as repercussões massivas desse evento.

Quanto aos personagens, o Os pioneiros podem ser Bruce Banner de Mark Ruffalo e Sharon Carter de Emily VanCamp, principalmente porque faziam parte do boato do programa.

Todos os seis episódios de Cavaleiro da Lua Eles agora estão transmitindo no Disney +.

