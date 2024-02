Será esta a resposta para a “décima doença”? Cientistas identificam estratégia de prevenção crucial

Uma nova abordagem para prevenir futuras pandemias surgiu de investigadores da Universidade Cornell e da Wildlife Conservation Society: coexistir pacificamente com morcegos. Seu estudo foi publicado em “Lanceta Saúde Planetária” Defende não perturbar os morcegos, que são frequentemente difamados como potenciais portadores de doenças. Embora os morcegos abriguem muitos vírus, incluindo um intimamente relacionado com a COVID-19, o estudo diz que perturbar os morcegos através do abate ou da destruição do habitat na verdade aumenta o risco de propagação de doenças zoonóticas, onde os agentes patogénicos transmitidos pelos animais são transmitidos. .

Pesquisadores sugerem A protecção dos habitats dos morcegos e a redução da interferência humana reduzirão significativamente a probabilidade de futuras epidemias. Esta mudança de paradigma em direção à coexistência pacífica com morcegos pode fornecer uma estratégia crítica para proteger a saúde pública.

A Organização Mundial da Saúde alertou recentemente que a próxima pandemia, chamada “Doença X”, é inevitável e apenas uma questão de tempo.

“Num mundo globalizado de 8 mil milhões de pessoas, não podemos continuar a ignorar a nossa interligação com a vida selvagem e os ecossistemas que nos rodeiam. Devemos mudar a relação da humanidade com a natureza se quisermos evitar a próxima pandemia de origem animal – uma que poderá começar com os morcegos”. ”, Dra. Susan Lieberman dizVice-presidente de Política Internacional da WCS.

Simplificando, a humanidade deve mudar a sua relação rompida com a natureza, especificamente com a vida selvagem e com os morcegos em particular. Os custos de implementação das mudanças comportamentais humanas de que necessitamos são mínimos em comparação com os custos de outra pandemia global, que poderá ser ainda mais devastadora.

Cornell observa que “fazer com que a humanidade aja cooperativamente em escala global sustenta a maioria dos desafios existenciais que enfrentamos, desde as mudanças climáticas e a poluição ambiental até a perda de biodiversidade e o colapso dos ecossistemas – e isso num momento em que uma cooperação significativa, mesmo em níveis locais, parece difícil de alcançar”. muitas maneiras.” “Frequentemente.” Professor de Saúde da Vida Selvagem e Política de Saúde Stephen A. Osofsky, principal autor do estudo. “No entanto, se pudermos realmente parar de caçar, comer e comercializar morcegos, ficar fora de suas cavernas, manter o gado fora das áreas onde os morcegos estão concentrados, e se pudermos parar o desmatamento e degradar (ou mesmo começar a restaurar) seus habitats naturais , podemos “sem dúvida reduzir as chances de outra pandemia”.