Mais partículas de aerossol são formadas sobre a Sibéria do que se pensava

Uma pesquisa recente descobriu que, contrariamente às suposições anteriores, grandes quantidades de partículas de aerossol são geradas em grandes áreas da taiga da Sibéria Ocidental durante a primavera. Estes resultados indicam que o aumento das temperaturas pode afetar significativamente o clima devido a este fenómeno.

As partículas de aerossol contribuem significativamente para o processo de resfriamento da Terra. Pode afetar a quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra, direta ou indiretamente, ajudando a formar nuvens. Essas partículas se originam de diversas moléculas gasosas e são encontradas em todo o planeta.

Para compreender as condições em que estas partículas se formam, os investigadores estão a fazer medições em diferentes ambientes ao redor do mundo. Por exemplo, a estação principal finlandesa SMEAR II realiza medições na floresta boreal há 25 anos.

No entanto, a floresta boreal é uma região muito grande e grande parte da sua contribuição para a formação de aerossóis não foi explorada, especialmente nas partes siberiana e canadense.

Estudos anteriores indicaram que a formação de partículas é rara na Sibéria. No entanto, um estudo recente da Universidade de Helsínquia mostrou que a formação de partículas na Sibéria era frequente e estava relacionada com as condições de temperatura. Os resultados do estudo foram publicados na revista Cartas de Pesquisa Ambiental.

“Nossos resultados indicam que grandes quantidades de partículas de aerossol podem se formar em grandes áreas de taiga no oeste da Sibéria na primavera, ao contrário do que se supunha anteriormente”, disseram Olga Garmash e Ekaterina Ezova, do Instituto de Pesquisa do Sistema Atmosférico e Terrestre da Universidade de Califórnia, Califórnia. Universidade de Helsinque.

Os investigadores também descobriram que mais aerossóis se formam sob condições de ondas de calor ou num clima quente, o que por sua vez pode ter um efeito climático de amortecimento e arrefecimento.

Condições ideais criadas pelo calor

Em 2020, os investigadores conduziram uma campanha de medição de longo prazo utilizando uma série de ferramentas modernas. O seu objetivo inicial era determinar porque é que as partículas se formam tão raramente na Sibéria.

“Os eventos de formação de partículas seguiram-se um após o outro, especialmente em março, e foram muito mais fortes do que os da estação finlandesa SMEAR II”, diz a investigadora de pós-doutoramento Olga Jarmash.

Em 2020, a Sibéria foi atingida por uma onda de calor que durou meio ano. Utilizando uma análise interdisciplinar da química atmosférica, física e meteorologia, os investigadores descobriram que as emissões florestais, a poluição e uma onda de calor criaram condições ideais para a formação de aerossóis. A recorrente formação de novas partículas naquele ano foi provavelmente uma exceção.

“No entanto, à medida que as temperaturas aumentam na Sibéria Ocidental, as mesmas temperaturas que existiam durante a onda de calor de 2020 tornar-se-ão comuns no futuro. Esta formação frequente de novas partículas pode tornar-se normal. Quais serão as consequências climáticas? Quais serão as consequências climáticas? “Continua sendo uma importante questão em aberto.”

Com o objetivo de informar a tomada de decisões

Esta foi a primeira vez que medições abrangentes com foco em partículas de aerossol foram feitas na Sibéria. Os pesquisadores também descobriram diferenças nos processos atmosféricos entre as florestas boreais da Sibéria e da Fennoscandiana.

“Como a floresta boreal é o maior bioma terrestre, precisamos de mais medições em outros locais para compreender as interações e feedbacks floresta-atmosfera num clima em aquecimento”, diz Jarmash.

“Nosso trabalho futuro se beneficiará da colaboração com modeladores: se o modelo reproduzir a formação de aerossóis observada, ele poderá ser usado para estimar o efeito da formação aprimorada de aerossóis nas nuvens e na precipitação. Uma aplicação potencial de nossos resultados é desenvolver e testar modelos, especialmente modelos globais do sistema terrestre”, diz Ezova., que são usados ​​para orientar o processo de tomada de decisão.

Referência: “Onda de calor revela potencial para maior formação de aerossóis nas florestas boreais da Sibéria” por Olga Garmash, Ekaterina Izova, Mikhail Arshinov, Boris Bilan, Anastasia Lambellahti, Denis Davidov, Meri Ratti, Diego Aliaga, Rima Baalbaki, Tommy Chan, Federico Bianchi, Philly – Matti Kerminen, Tuukka Pitaga e Marko Kolmala, 9 de janeiro de 2024, Cartas de Pesquisa Ambiental.

doi: 10.1088/1748-9326/ad10d5