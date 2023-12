Satya Nadella, da Microsoft, é o CEO de negócios do ano da CNN

Nova Iorque

Este foi o ano da IA, e nenhuma grande empresa de tecnologia se inclinou para essa tendência como a Microsoft.

Em 2023, o CEO da empresa, Satya Nadella, apresentou Investimento multibilionário em inteligência artificialEle comercializou e adicionou ferramentas de IA como ChatGPT ao seu conjunto de produtos antes dos concorrentes e surpreendeu os observadores do setor com sua capacidade de lidar com crises de forma rápida, calma e ponderada.

Sob sua liderança, a empresa está ressurgindo como inovadora em tecnologia após anos de sucesso no Windows. Wall Street também notou: Microsoft O estoque acabou 55% este ano.

É por isso que a equipe da CNN Business escolheu Nadella como CEO do ano, derrotando outros concorrentes, incluindo o CEO do Chase, Jamie Dimon, o CEO da OpenAI, Sam Altman, e o CEO da Nvidia, Jensen Huang.

“Não há dúvida de que 2023 foi o ano da inteligência artificial”, disse Nadella à CNN em resposta por e-mail. “Já não falamos apenas sobre inovação em abstrato; Estamos vendo ganhos reais na fabricação, difusão e produtividade de produtos. Em última análise, porém, esta inovação só será útil se nos capacitar a todos nas nossas carreiras, nas nossas comunidades e nos nossos países.

Desde 2018, a equipe de redatores e editores da CNN Business se reúne no final de cada ano para selecionar uma pessoa que se destaque por seu desempenho executivo. É certo que este processo é subjetivo – selecionamos alguém com base em critérios que mudam de ano para ano.

As ações da empresa podem ter superado o desempenho de seus concorrentes. Talvez o CEO tenha corrigido a situação após o lançamento de um produto confuso ou a empresa tenha desenvolvido uma vacina que salvou vidas e mudou o curso da história humana (gorjeta desse chapéu para um CEO de 2021, Albert Bourla da Pfizer).

Mais uma vez, o CEO do Ano deste ano é um homem, demonstrando um problema de representação maior no topo da América corporativa. De acordo com a Fortune 500, cerca de 10% dos CEOs das empresas Fortune 500 são mulheres. sorte. Mas o nosso objectivo nunca foi favorecer um executivo em detrimento de outro. Em vez disso, erguemos um espelho diante do mundo dos negócios e contamos uma história sobre o que vemos. (Também consideramos e selecionamos líderes não-CEO Taylor Swift como nossa Líder Empresarial do Ano.)

Para 2023, as decisões de Nadella impactam significativamente a direção da inteligência artificial, a inovação mais importante surgida do Vale do Silício em décadas.

“Sua capacidade de guiar o porta-aviões que é a Microsoft para esta nova era foi absolutamente notável”, disse Gil Luria, analista sênior de pesquisa da empresa de gestão de patrimônio DA Davidson.

A formação de Nadella não se ajusta exatamente ao modelo de abandono da Ivy League do Vale do Silício. Nascida na Índia, Nadella veio para os Estados Unidos no final da década de 1980 para fazer mestrado em ciência da computação na Universidade de Wisconsin-Milwaukee e, mais tarde, obteve um MBA na Booth School of Business da Universidade de Chicago.

O excelente desempenho de Nadella é o culminar de seu trabalho nos anos anteriores. Ele ingressou na empresa em 1992 como engenheiro, numa época em que a Microsoft era descrita pelos reguladores como um monopólio.

Quando foi promovido a CEO, há quase 10 anos, a Microsoft ganhou a reputação de ser lenta na adaptação às principais tendências, como a mobilidade. Avançando até agora, as empresas de tecnologia estão fazendo fila para fazer parceria com a Microsoft e se alinhar com sua missão de comercializar IA para as massas.

em Livro Nadella 2017“Hit Refresh: The Quest to Rediscover the Microsoft Spirit and Imagine a Better Future for All”, escreveu sobre sua experiência em retrabalhar tudo internamente, equipe por equipe e produto por produto, para que a Microsoft estivesse mais bem equipada para que os funcionários colaborassem com outros. .

Ele também trabalhou para melhorar e revitalizar a imagem da Microsoft. Desde 2016, a empresa tem parceria com a OpenAI – uma então startup com novas ferramentas de IA – Isso permitiu que eles executassem a tecnologia em seus servidores em nuvem Azure em troca de acesso a essas ferramentas.

Mas depois de uma enorme soma de US$ 13 bilhões Invista em OpenAI No início deste ano, após o lançamento viral do ChatGPT em novembro de 2022, a Microsoft lançou Versões alimentadas por IA de seus principais produtos, como Word, PowerPoint e Excel, dando nova vida a programas enfadonhos. O esforço de Nadella para comercializar essas ferramentas rapidamente lhe deu uma vantagem em relação a concorrentes como Google e Amazon, que trabalhavam em tecnologias semelhantes, e ajudou a desencadear uma corrida armamentista entre setores.

Agora com mais empresas, Do Instacart ao Snapchat, e adicionando ChatGPT e outras tecnologias OpenAI aos seus próprios serviços, o negócio de nuvem da Microsoft está preparado para um crescimento mais profundo. A Microsoft registrou um forte crescimento no Azure nos últimos três trimestres.

Embora Nadella tenha tido um ano impressionante em todos os aspectos, sua liderança brilhou ainda mais durante a série de eventos que se seguiram. Demissão repentina De Altman da OpenAI, sexta-feira à tarde antes da semana de Ação de Graças.

O momento também foi digno de nota: há apenas quatro dias, Nadella se juntou a Altman no palco Na primeira conferência de desenvolvedores da OpenAI para discutir o futuro da IA ​​e parcerias.

Os executivos representaram um dos relacionamentos mais dinâmicos e importantes na indústria de tecnologia, não apenas ao longo do ano, mas ao longo dos anos: Altman emergiu claramente como o rosto do movimento generativo de IA, e Nadella foi uma das empresas de tecnologia mais poderosas. líderes que financiam a empresa. Desenvolva essas ferramentas.

“Vocês construíram algo mágico”, disse Nadella na época. “Tem sido ótimo para nós.”

Mas apesar de seu relacionamento de longa data com a OpenAI, Nadella supostamente soube da remoção de Altman da empresa “Pouco antes“A OpenAI emitiu um comunicado afirmando que a Microsoft não tinha controle sobre a situação.

A empresa em A declaração Uma investigação interna descobriu que Altman nem sempre foi honesto com o conselho, disse ele.

Em resposta, as ações da Microsoft caíram, talvez porque a OpenAI serviu como espinha dorsal dos seus planos para expandir a IA em todos os seus produtos. “Esta não era uma boa aparência para a Microsoft”, disse Loria.

Nadella rapidamente pegou o telefone e se ofereceu para contratar Altman na Microsoft para liderar um novo laboratório de pesquisa de IA, junto com um dos fundadores, Greg Brockman, e todos os 700 funcionários da Open AI que queriam deixar a empresa.

Ele também conversou com alguns membros do conselho da OpenAI – as pessoas que inicialmente o mantiveram fora do circuito – e conseguiu envolvê-los em uma solução que seria a favor da Microsoft, segundo Luria.

Altman finalmente retornou à OpenAI, com uma nova placa intacta.

“Ele transformou o que parecia ser uma situação ruim e embaraçosa em uma forma de melhorar a posição da Microsoft com este parceiro muito importante”, acrescentou Loria. “O que vimos do Sr. Nadella é uma habilidade interpessoal que nem sempre você encontra nos CEOs, que podem ser visionários e estrelas brilhantes do produto, mas não são necessariamente capazes de pegar o telefone e falar com pessoas e se conectar com elas e ver as coisas do seu jeito.”

Como disse Fred Havemeyer, analista sénior de software empresarial da empresa de serviços financeiros Macquarie, numa carta aos investidores: “O Sr. Nadella pode ter dado o seu próprio golpe, tirando a parte mais importante da OpenAI, o seu talento aspiracional.

Na manhã de segunda-feira, a Microsoft estava em melhor forma do que há uma semana. Seu estoque Atingiu um recorde aquele dia; As ações subiram 2,1%, fechando em um máximo histórico de US$ 377,44, superando o recorde anterior de US$ 376,17.

De acordo com Stuart Carlo, diretor de pesquisa da ABI Research, o ano de sucesso de Nadella pode ser atribuído em grande parte ao fato de ele ter permanecido muito “focado”.

“Sua abordagem à mecânica da liderança continua voltada para as pessoas”, disse Carlaw. “Ele entende que as pessoas geram resultados e permaneceu fiel a essa ética na maneira como lidou com Sam Altman e a equipe mais ampla da OpenAI.”

Nadella também não sabe onde quer gastar sua energia. “Ele não fez uma série de investimentos dispersos desde que assumiu”, disse Carlo. “Ele tem um forte foco nas áreas de backlog que impulsionam a marca Microsoft“.

Takeshi Nomoto, diretor de marketing da Microsoft que trabalhou em diversas funções na empresa durante 25 anos, disse que sentiu uma mudança na cultura interna este ano, dizendo que a empresa se sente “renovada” e “energizada”.

“Há uma sensação de que estamos contribuindo para a construção da próxima onda de computação em larga escala para o mundo, “Ele disse isso pensativamente”, disse ele.

Nadella disse à CNN que continua verdadeiramente “focado” em capacitar indivíduos e organizações para alcançar mais, à medida que continua a criar e implementar novos produtos.

“Esta é a nossa missão na Microsoft… e naquilo em que continuamos a nos concentrar enquanto olhamos para 2024 e além”, disse ele. “Imagine se 8 mil milhões de pessoas tivessem acesso a um mentor pessoal, um médico que lhes dá orientação médica, um mentor que os aconselha sobre tudo o que precisam. Acho que está tudo ao nosso alcance. Trata-se de tornar o impossível possível.”

No entanto, o maior desafio é saber se Nadella pode levar a Microsoft ao próximo nível, tornando rentáveis ​​estes produtos alimentados por IA.

“Você é tão bom quanto seus últimos resultados”, disse Carlo. “[But] Ele não é o único que enfrenta esse dilema.

Allison Morrow da CNN contribuiu para este relatório