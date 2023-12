Os preços do ouro estão desafiando uma importante área de resistência, já que o USD/JPY permanece abaixo da média móvel simples de 200 dias neste momento.

USD/JPY, previsão do preço do ouro

preços do ouro Avança, mas não consegue superar a resistência do cluster

USD/JPY Sem convicção direcional, o par está sendo negociado logo abaixo da média móvel simples de 200 dias

Este artigo explora o perfil técnico do ouro e dólar americano / JPY Concentrando-se em limites de preços importantes que podem ser relevantes no início dos pregões finais de 2023

Os preços do ouro (XAU/USD) subiram na terça-feira nas fracas negociações pós-Natal, subindo quase 0,7%, para US$ 2.065, apoiados por um dólar americano mais fraco, que caiu em direção ao seu nível mais baixo desde o final de julho.

Após o avanço de terça-feira, o par XAU/USD atingiu o limite de uma importante área de resistência, variando de US$ 2.070 a US$ 2.075. As tentativas anteriores de ultrapassar este limite numa base sustentável falharam, pelo que a história poderá repetir-se desta vez.

Em caso de rejeição negativa dos níveis atuais, o suporte aparece em US$ 2.050, seguido por US$ 2.010. Os touros devem defender este piso com todas as suas forças – se não o fizerem, poderá reviver a dinâmica de baixa, abrindo caminho para uma queda para US$ 1.990. Com mais fraqueza, o foco muda para US$ 1.975.

Por outro lado, se os compradores conseguirem empurrar os preços de forma decisiva acima de US$ 2.070/US$ 2.075, o impulso de alta poderá acelerar, criando as condições certas para o metal precioso começar a se consolidar acima de US$ 2.100. A força contínua pode abrir caminho para um novo teste do máximo histórico de US$ 2.150.

mudança em Perder Shorts Anistia Internacional Diário 0% 8% 3% semanalmente -2% 10% 2%

Gráfico técnico do preço do ouro

Gráfico de preço do ouro criado usando TradingView

Análise técnica do par USD/JPY

O par USD/JPY subiu modestamente na terça-feira, mas não conseguiu recuperar a média móvel simples de 200 dias. Se os preços permanecerem abaixo deste indicador numa base sustentada, a pressão de venda poderá ressurgir e ganhar impulso, abrindo caminho para uma eventual descida em direcção aos mínimos de Dezembro em 140,95. Embora esta zona técnica possa oferecer suporte durante uma recuperação, um rompimento poderá guiar o par em direção a 139,50.

Por outro lado, se os compradores assumirem o controle e empurrarem a taxa de câmbio acima do SMA de 200 dias, a resistência estará em 144,80. Superar este obstáculo será difícil para os touros, mas um rompimento bem-sucedido poderá criar condições favoráveis ​​para um impulso de alta em direção ao nível de 146,00. Com mais força, todos os olhos estarão voltados para 147,20.

Gráfico técnico USD/JPY

Gráfico USD/JPY criado usando TradingView