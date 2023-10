Satélite vê eclipse solar anular a um milhão de milhas de distância (foto)

O eclipse solar do “Anel de Fogo” do fim de semana passado também foi impressionante visto do espaço profundo.

O satélite Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) capturou uma imagem impressionante do eclipse, que emocionou milhões de observadores do céu nas Américas no sábado (14 de outubro).

O DSCOVR está localizado a aproximadamente 1,6 milhão de quilômetros da Terra, portanto sua perspectiva é única. A imagem mostra o nosso brilhante planeta azul contra a escuridão do espaço, com as suas cores vibrantes escondidas numa grande mancha – grande parte da América do Norte – pela sombra escura da lua.

A Lua bloqueia a maior parte da luz solar no eclipse solar do “Anel de Fogo” em 14 de outubro de 2023. (Crédito da imagem: Brett Tingley/Space.com/Future)

DSCOVR é um esforço conjunto entre a NASA, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) e a Força Aérea dos EUA. O satélite foi lançado a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9 em 2015 até o ponto Lagrange 1, um ponto gravitacionalmente estável entre a Terra e o Sol.

A principal missão do DSCOVR envolve monitorar o vento solar para melhorar as previsões meteorológicas espaciais. Mas também faz bastante observação da Terra usando o instrumento EPIC da NASA, abreviação de “Earth Polychromatic Imaging Camera”.

Devemos agradecer ao EPIC pela vista deslumbrante do eclipse de sábado.

Um eclipse solar ocorre quando a lua passa entre a Terra e o sol quando o triângulo está no alinhamento correto. Este alinhamento é relativamente raro, porque a órbita da Lua em torno da Terra está inclinada cerca de 5 graus em comparação com a trajetória do nosso planeta em torno do Sol.

Por coincidência cósmica, a Lua e o Sol têm aproximadamente o mesmo tamanho no céu da Terra. Assim, a Lua pode bloquear completamente o disco do Sol da nossa perspectiva, resultando num eclipse solar total.

Mas a órbita da Lua em torno da Terra é ligeiramente elíptica, em vez de perfeitamente circular, com o ponto de aproximação mais próximo (chamado perigeu) e também o ponto mais distante (afélio). Se a Terra, a Lua e o Sol se alinharem corretamente em torno do apogeu, o resultado será um eclipse anular, ou “anel de fogo”, porque a Lua não é grande o suficiente no nosso céu para cobrir completamente o Sol. Em vez disso, um anel de luz brilhante permanece ao redor do disco lunar, que foi o que aqueles que tiveram a sorte de estar no “caminho do anel” de 130 milhas (209 km) de largura viram no sábado.

A DSCOVR não foi a única espaçonave a registrar o eclipse de sábado para a posteridade. Vários satélites em órbita da Terra capturaram imagens de algumas centenas de quilômetros de altura, mostrando a sombra da lua movendo-se para sudeste através dos Estados Unidos contíguos.