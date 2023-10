Poeira lunar: Avanço na construção lunar: Cientistas usam fusão solar para construir estradas lunares

READ Mais 2 casos presumidos em Nova York - NBC New York NASA quer comprar tecnologia barata e altamente eficiente da ISRO: Presidente da ISRO, S Somanath

Os cientistas acreditam que a poeira lunar poderá um dia servir como matéria-prima para a construção de estradas e pistas de pouso na Lua, aproveitando a luz solar concentrada através de lentes grandes, com base em experimentos realizados na Lua. Terra Envolve fusão de simulação induzida por laser Solo lunar mencionado espaço Ponto com.A poeira da Lua consiste principalmente em rocha vulcânica lunar que foi transformada em pó fino ao longo de milhões de anos por impactos cósmicos e radiação. Embora a Lua pareça branca devido à luz solar refletida, seu solo é na verdade quase todo escuro. pálido.Ao contrário da Terra, que sofre erosão pelo vento e pela água, a Lua carece desses processos. Como resultado, a poeira lunar contém muitas partículas com bordas afiadas, explicou Juan Carlos Genis Palomares, engenheiro aeroespacial da Universidade da Califórnia. Universidade Allen em Alemanha . Esta propriedade abrasiva Poeira lunar Representa um grande perigo para a exploração espacial. Além do mais, a poeira lunar normalmente carrega uma carga elétrica, o que a torna particularmente pegajosa e pegajosa, de acordo com Genis-Palomares. Esta propriedade pegajosa pode causar danos aos módulos lunares, trajes espaciais e possíveis problemas de saúde se inalada.Para mitigar os danos causados ​​pela poeira lunar aos rovers na superfície lunar, uma solução é fazê-los viajar em estradas construídas. No entanto, transportar materiais de construção do solo é caro. Portanto, os pesquisadores pretendem utilizar os recursos lunares tanto quanto possível. Em um estudo recente, Ginnis Palomares e colegas fizeram experiências com um material de granulação fina chamado EAC-1A, desenvolvido por… Agência Espacial Europeia Como alternativa ao solo lunar, para ver se a luz solar concentrada poderia derreter a poeira lunar em placas sólidas de rocha.Em seus experimentos, os cientistas simularam a luz solar concentrada usando lasers de diferentes potências e tamanhos, alguns atingindo 12 quilowatts de potência e cerca de 10 centímetros de largura. Eles conseguiram produzir ladrilhos triangulares ocos com cerca de 25 cm de largura e 2,5 mm de espessura. Essas peças podem se interligar para formar superfícies sólidas em grandes áreas de solo lunar para uso na construção de estradas e pistas de pouso.

Pesquisas anteriores sugeriram que a luz solar intensa ou raios laser poderiam fundir o solo lunar em estruturas duráveis, mas experiências nunca antes produziram aglomerados deste tamanho, nem utilizaram feixes de luz deste tamanho e potência. Segundo Genis-Palomares, para focar a luz solar e gerar um feixe tão potente quanto os usados ​​nesses experimentos na Lua, seria necessária uma lente com cerca de 1,74 metros de diâmetro.

Esta abordagem poderia permitir a criação de blocos lunares utilizando equipamento simples num período relativamente curto, proporcionando uma solução promissora Construção lunar . Experimentos futuros avaliarão a resiliência dessas peças a mísseis para determinar sua adequação para plataformas de pouso. Os pesquisadores também podem realizar testes em condições lunares simuladas, como aquelas sem atmosfera e com baixa gravidade, como em voos parabólicos. Tais testes são cruciais para verificar a viabilidade da tecnologia antes de aplicá-la na Lua, como enfatizou Genis Palomares.