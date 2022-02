San Francisco 49ers deve contratar Anthony Lynn como assistente técnico, dizem fontes

SANTA CLARA, Califórnia. – Enquanto o San Francisco 49ers aguarda notícias sobre a perda potencial de um membro-chave de sua equipe técnica, eles fizeram uma adição significativa na sexta-feira. Os Niners estão contratando o ex-técnico dos Chargers, Anthony Lynn, para o cargo de assistente técnico recém-aberto, disseram fontes da liga a Adam Schefter, da ESPN.

Lynn chega a São Francisco apesar de várias ofertas da NFL e da faculdade, disseram fontes a Schefter. Mas com os 49ers, Lynn, que passou a última temporada como coordenador ofensivo do Detroit Lions, está voltando às suas raízes.

Ex-corredor da NFL, Lynn jogou duas temporadas com os 49ers (1995-96) e jogou pelo Denver Broncos e pelo técnico Mike Shanahan de 1997 a 1999, vencendo dois Super Bowls no processo. Shanahan, é claro, é o pai do técnico dos 49ers, Kyle Shanahan.

Kyle Shanahan era o garoto da bola para os times dos Broncos em que Lynn jogava. Antes de os Niners jogarem contra os Chargers em setembro de 2018, Shanahan disse isso sobre Lynn: “Anthony é alguém de quem eu estive perto toda a minha vida desde que ele era jogador. Acho que eu estava na nona série quando o conheci. ‘ Sempre mantive contato com ele desde que ele começou a treinar. Ele tem sido uma das pessoas mais impressionantes que já conheci. Eu sei que ele sempre foi um dos jogadores favoritos do meu pai. Ele sempre foi uma das minhas pessoas favoritas quando criança , e ele não mudou nos últimos 20 anos.

A adição de Lynn traz pelo menos uma grande mudança para a comissão técnica de Shanahan depois que os tight ends/assistente técnico Jon Embree saiu no início desta semana. E mais alterações de pessoal podem estar a caminho.

O coordenador ofensivo do San Francisco, Mike McDaniel, esteve em Miami na sexta-feira para uma segunda entrevista com o Miami Dolphins para sua posição de treinador principal. McDaniel, que foi um dos principais arquitetos do ataque dos Niners, é considerado um dos principais candidatos a esse cargo.

Lynn traz uma vasta experiência na NFL, principalmente no jogo de corrida. Com Lynn como treinador de running backs e assistente técnico de Buffalo em 2015, e treinador interino e coordenador ofensivo em 2016, os Bills terminaram em primeiro lugar na NFL em jardas por jogo, jardas por corrida e touchdowns em ambas as temporadas.