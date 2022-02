Autocensura de atletas olímpicos não vai parar após o retorno da China: especialistas em direitos humanos

A autocensura dos atletas olímpicos de suas críticas à governo chinês não para quando deixam o país, dizem vários especialistas em direitos humanos, já que os atletas contam com lucrativos acordos de patrocínio corporativo com empresas que podem perder dinheiro se os atletas criticarem o Partido Comunista Chinês.

Durante uma entrevista coletiva em janeiro, um funcionário do governo chinês disse que qualquer discurso contra “leis e regulamentos” chineses durante os Jogos Olímpicos de Pequim está sujeito a “certa punição”.

“Qualquer comportamento ou discurso que seja contra o espírito olímpico, especialmente contra as leis e regulamentos chineses, também está sujeito a certas punições”, disse Yang Shu, vice-diretor geral de relações internacionais do Comitê Organizador de Pequim (COB).

Mas mesmo depois que as cerimônias de encerramento terminarem em Pequim e os atletas deixarem a beira da água para retornar aos Estados Unidos, esses atletas esperam conseguir patrocínios com grandes corporações, muitas das quais realizam negócios na China.

Vários especialistas em direitos humanos acreditam que essas mesmas corporações podem forçar os atletas a autocensurar suas opiniões sobre os abusos dos direitos humanos na China em nome do dinheiro.

Por exemplo, Airbnb, Alibaba Group, Allianz, Coca Cola, Samsung e outros são todos patrocinadores de Equipe EUA, e todos realizam negócios na China. As empresas também fazem parte do Programa Parceiro Olímpico, que é o “mais alto nível de parceria olímpica.

Teng Biao, ativista de direitos humanos e professor visitante da Universidade de Chicago, disse à Fox News Digital que é possível que os atletas censurem seus discursos para proteger patrocínios com empresas que podem realizar negócios na China e observou que houve exemplos de retaliação por parte do governo chinês. no passado.

“O governo chinês frequentemente usa coerção econômica para atingir seus objetivos políticos”, disse Biao.

Biao disse que os atletas afiliados a empresas com laços estreitos com a China ou com o mercado chinês se colocam na “posição de escolher entre o princípio e o lucro”.

Apesar dos riscos, Biao disse que os atletas olímpicos têm uma “responsabilidade moral” de se manifestar contra o governo chinês nos Jogos Olímpicos porque está usando o evento como uma “ferramenta de propaganda”.

Ele chamou o evento de “jogos do genocídio” e disse que a China está sediando os Jogos Olímpicos como uma forma de “branquear os crimes contra a humanidade e o genocídio”, dando exemplos como as violações dos direitos humanos em Hong Kong e a população uigur.

Biao disse que é improvável que o governo chinês detenha ou torture um atleta olímpico por criticar o governo, embora tenha observado que os atletas podem ser expulsos do país.

Yaqiu Wang, pesquisador sênior da China para a Human Rights Watch, disse à Fox News Digital que os atletas que têm patrocínios com a China podem autocensurar suas críticas ao governo chinês com medo de uma possível retaliação.

“O governo chinês tem aproveitado o lado econômico das coisas, o acesso ao mercado para pressionar as empresas a seguir as linhas partidárias”, disse Wang. “Se você quer que seus interesses econômicos sejam protegidos, você quer ficar longe de criticar o governo.”

Wang também disse que o governo chinês está “alavancando o lado econômico das coisas para seus próprios propósitos políticos”.

Ela acrescentou que os atletas vão “absolutamente” autocensurar seus discursos na China para evitar possíveis ações do governo contra eles.

Wang disse que o Comitê Olímpico Internacional não deveria ter dado os Jogos Olímpicos de Inverno para a China porque está colocando os atletas em uma situação perigosa e disse que também serve como uma forma de legitimar as políticas na China.

“Há também muitos, você sabe, líderes governamentais, líderes mundiais, incluindo o chefe do [United Nations], fazendo um discurso durante a cerimônia de abertura”, disse Wang. “É uma maneira de mostrar que, você sabe, todos esses dignitários nacionais estão vindo aqui para parabenizar a abertura dos jogos. Claro, está usando o jogo para legitimar suas políticas. Não há dúvida sobre isso.”

