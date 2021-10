Sally Rooney se recusa a vender os direitos de tradução à editora israelense

Em seu e-mail, a Sra. Rooney citou um Relatório publicado pela Human Rights Watch este ano, disse que as ações do governo israelense são consistentes com a definição legal de apartheid e expressou apoio a BDS O objetivo é aproveitar a pressão política e econômica internacional sobre Israel. Apoiadores do movimento BDS dizem que o objetivo do movimento BDS é acabar com a ocupação israelense da Cisjordânia, enquanto os críticos, incluindo muitos israelenses, dizem que seu verdadeiro objetivo é acabar com o Estado de Israel como um estado judeu.

A Sra. Rooney não é a primeira autora proeminente a recusar uma oferta para publicar em Israel. Alice Walker disse em 2012 que não permitiria uma tradução para o hebraico de seu romance vencedor do Prêmio Pulitzer, The Color Purple. Sra. Walker, que nasceu na Geórgia em 1944, Ele disse naquela épocaFalando sobre o tratamento dispensado por Israel aos palestinos, ela acrescentou: “Eu cresci sob o regime do apartheid americano e isso é muito pior”.

Deborah Harris, uma agente literária cuja empresa lida com os principais autores que buscam traduzir e publicar em Israel, descreveu a decisão de Rooney como dolorosa e contraproducente.

“Quando o sorvete Ou quando é cimento, ou o que quer que seja, é uma coisa, mas quando se trata de cultura, acho muito difícil ver como isso pode ser produtivo em mudar qualquer coisa “, disse a Sra. Harris.” O que a literatura deve fazer é isso Alcança o coração e a mente das pessoas. “

Harris acrescentou que as pessoas com maior probabilidade de ler o trabalho de Rooney em Israel não são as que apóiam as políticas às quais ela provavelmente se oporia. “O público dela aqui são pessoas que são completamente a favor de um estado palestino”, disse a Sra. Harris.