SAG-AFTRA pode levar mais um dia para responder à oferta final do AMPTP

O SAG-AFTRA pode levar mais um dia para responder à “última, melhor e última” oferta dos estúdios, enquanto o comitê de negociação do sindicato continua avaliando seu próximo passo.

Os estúdios conversaram pela última vez com a liderança sindical na tarde de sábado, quando um grande grupo de CEOs procurou deixar claro que não faria mais concessões.

Após esta reunião, alguns membros da comissão de negociação do SAG-AFTRA manifestaram a sua insatisfação com a oferta dos estúdios. Pelo menos quatro deles retuitaram uma postagem instando os atores principais a pressionar os chefes dos estúdios para que retornassem em melhores condições.

“É hora de pressionar os CEOs”, escreveu o autor da postagem, Chelsea Schwartz, líder do SAG-AFTRA. “Ligue para os chefes do estúdio. Grite com eles nas redes sociais. Diga-lhes para aceitarem nosso acordo. Vocês podem nos ajudar a acabar com esta greve e salvar nossa carreira! Juntos somos mais fortes!”

Hollywood aguarda ansiosamente a resposta do sindicato, com muitos esperando voltar ao trabalho o mais rápido possível, após uma dispensa de seis meses.

Durante uma breve reunião Zoom no sábado, os líderes do SAG-AFTRA informaram que precisariam de mais tempo para analisar e discutir a oferta dos estúdios antes de enviarem a sua resposta. Não ficou claro quando a guilda responderia, embora pelo menos alguns membros do estúdio esperassem uma resposta no domingo.

No entanto, na tarde de domingo, parecia que a resposta teria de esperar até segunda-feira, uma vez que o sindicato continuava a discutir a proposta internamente.

A oferta dos estúdios inclui uma estrutura adicional baseada no sucesso na transmissão ao vivo. Pela proposta, os atores receberão o dobro do dinheiro restante caso apareçam em um programa que esteja entre os mais assistidos na plataforma de streaming.

Os estúdios têm melhorado constantemente esse bônus à medida que as negociações continuam, mas não concordaram com o pedido da guilda para reduzir as receitas globais de transmissão.

Os estúdios também ofereceram proteções contra inteligência artificial e o que os estúdios descreveram como aumentos salariais “históricos”. O sindicato tem defendido fortes proteções contra o uso de inteligência artificial para criar “duplas digitais”. As preocupações são particularmente graves para os intervenientes secundários, que poderão estar entre os primeiros substituídos pela tecnologia de IA.

Ao utilizar o termo “último, melhor e final”, os estúdios indicam que não haverá mais negociações e que a oferta sobre a mesa é essencialmente uma proposta de “aceitar ou rejeitar”. No entanto, o sindicato pode recuar perante elementos de que não gosta e tem sempre a opção de permanecer em greve.

A greve está agora em seu 115º dia.

Cynthia Littleton contribuiu para esta história.