Rutgers derrotou o Portugal All-Stars 119-62

Vídeo: Adam Finkelstein: Dylan Harper é o jogador mais consistentemente produtivo na classe de 2024

Rutgers está 2-0 em sua viagem depois de derrotar o Portugal All Stars 119-62 em Lisboa, Portugal. Sete Cavaleiros Escarlates terminaram com totais de tiros de dois dígitos – liderados pelo guarda calouro Gavin Griffiths, que acertou 20 pontos em 7 de 14 do chão e 5 de 10 de profundidade. Como equipe, Rutgers arremessou 42 de 90 do chão e 18 de 42 atrás do arco com 30 assistências. O jogo é jogado usando um relógio de 24 segundos da NBA.



Avançado sênior André Hyatt O armador sênior fez 18 pontos e oito rebotes em seis dos 15 arremessos. Noah Fernandez Ele fez 17 pontos e oito assistências em cinco de oito arremessos do chão e três de seis atrás do arco.

Os calouros dos Cavaleiros Escarlates tiveram outra exibição forte, com três deles terminando com pontuações de dois dígitos. 20 pontos de Griffiths mais, segundo ano Antonio Sol Teve 16 pontos e cinco rebotes ao acertar 6 de 14 do chão e quatro de nove atrás do arco. guarda do segundo ano Derek Simpson Ele terminou com 12 pontos, cinco assistências, quatro roubos de bola e um bloqueio, acertando seis dos 11 arremessos.



centro sênior Penhasco Omorui Terminou seu segundo double-double da viagem com 12 pontos, 11 rebotes, quatro bloqueios e duas roubadas de bola, ao mesmo tempo em que acertou quatro de nove do chão e quatro de cinco da linha de falta. Avançado sênior Oskar Baumquist Ele terminou com 11 pontos e nove rebotes, acertando três dos quatro arremessos e duas tentativas de três pontos.



Avanço do segundo ano Antwon Woolfolk Teve nove pontos e 10 rebotes em três de nove arremessos, com sete rebotes vindo do vidro ofensivo. armador calouro jamaicano Davis Quatro pontos em dois de seis arremessos, oito assistências, quatro rebotes e quatro roubos de bola.

O jogo acontece depois que os Cavaleiros Escarlates chegaram a Lisboa na manhã de hoje para uma visita de quatro dias à região costeira do Algarve, no sul de Portugal. A parada dos Scarlet Knights em Lisboa é a etapa final da turnê, já que a equipe está pronta para retornar aos Estados Unidos no sábado.

Esta é a primeira partida dos Cavaleiros Escarlates desde que chegaram a Portugal. A Rutgers conquistou sua primeira vitória da viagem em Dakar na última quinta-feira, uma vitória por 85 a 83 sobre o Senegal Select, que foi decidida por uma seqüência de final de jogo que culminou com o gol de Woolfolk. A programação restante de Rutgers no exterior não foi anunciada.



