Rússia lança o maior ataque de drones na capital ucraniana enquanto multidões marcam o Dia de Kiev

KIEV (Reuters) – A Rússia lançou ondas de ataques aéreos em Kiev durante a noite no que as autoridades descreveram como o maior ataque de drones na cidade, mas multidões foram às ruas no final do dia para comemorar o aniversário da fundação da capital ucraniana.

Os militares ucranianos disseram que abateram 58 dos 59 drones lançados, e a força aérea o descreveu como um ataque recorde com drones “kamikaze” de fabricação iraniana. O presidente Volodymyr Zelensky disse que todos os 36 drones que atacaram Kiev foram destruídos.

Os ataques aconteceram antes do amanhecer do último domingo de maio, quando a capital celebra o Dia de Kiev, aniversário de sua fundação oficial há 1.541 anos.

“É assim que a Rússia celebra o Dia da Antiga Kiev”, disse Zelensky em seu discurso noturno.

No que também parece ser o primeiro ataque fatal a Kiev em maio e no dia 14 deste mês, destroços que caíram mataram um homem de 41 anos e feriram várias outras pessoas, disse o prefeito Vitali Klitschko.

multidões do dia de Kyiv

Embora exaustos de ficar em abrigos tarde da noite, os moradores saíram às ruas durante o dia para assistir a shows ao vivo, experimentar barracas de comida e assistir a apresentações de artesanato em festividades que foram reduzidas em relação aos anos anteriores.

Zelensky disse: “A força está nas pessoas, está nas cidades, está na vida, e quando a vida, as pessoas e as cidades mais importantes para a cultura forem desprezadas, a Rússia não enfrentará nada além da derrota.”

Moscou não comentou os ataques. Em um contexto separado, a mídia russa citou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmando que os objetivos de Moscou na Ucrânia serão alcançados.

Autoridades disseram que várias áreas de Kiev, a maior cidade da Ucrânia com uma população de quase 3 milhões, sofreram com os ataques noturnos, incluindo o distrito histórico de Pechersky.

Durante os alertas de ataque aéreo que começaram pouco depois da meia-noite, muitas pessoas ficaram em suas varandas, alguns gritando ataques dirigidos ao presidente russo, Vladimir Putin, e slogans de “Glória à Defesa Aérea”, disseram testemunhas da Reuters.

A França condenou o ataque nos “termos mais fortes”, acrescentando que custou a vida de pelo menos duas pessoas e deixou vários feridos, no que descreveu como uma violação flagrante do direito humanitário internacional.

[1/10] Fumaça sobe no céu da cidade após um ataque de drone russo em meio ao ataque da Rússia à Ucrânia em Kiev, Ucrânia, em 28 de maio de 2023. REUTERS/Gleb Garanich

“Esses atos inaceitáveis ​​constituem crimes de guerra e não podem ficar impunes”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da França em comunicado.

Lançar um contra-ataque

A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia no domingo alvejou instalações militares e instalações de infraestrutura crítica no centro da Ucrânia, a região de Kiev em particular – cada vez mais à medida que um contra-ataque ucraniano se aproxima.

Zelensky disse que um drone atingiu um alvo de infraestrutura desconhecido na região de Zhitomir, a oeste da capital.

Um porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuriy Ihnat, disse à televisão ucraniana que uma combinação de caças e sistemas móveis de defesa aérea foi usada para abater os drones.

Ele não disse quais sistemas foram implantados. Ele disse anteriormente que a Ucrânia está usando sistemas de defesa aérea da NASAMS para destruir os drones Shahed.

No sábado, a Força Aérea Ucraniana agradeceu aos Estados Unidos por enviar, entre outras coisas, mais sistemas NASAM, bem como os sistemas Stinger móveis americanos também usados ​​para abater drones, que faziam parte do pacote de ajuda dos EUA em abril.

Ehnat disse no domingo que os caros sistemas Patriot tornaram as defesas aéreas mais eficazes e foram usados ​​principalmente em armas mais avançadas, como os mísseis hipersônicos Kinzhal da Rússia.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente as informações sobre os sistemas usados ​​ou o número de drones lançados e destruídos.

Os ataques de domingo ocorreram depois que Kiev disse que o combate havia diminuído em torno da cidade sitiada de Bakhmut, no sudeste da Ucrânia, local da batalha mais longa da guerra.

Serhiy Chervaty, porta-voz do agrupamento militar no leste da Ucrânia, disse que apenas um confronto militar ocorreu em Bakhmut nas últimas 24 horas, embora as forças russas continuem com ataques de artilharia pesada.

No fim de semana, Kiev sinalizou que suas forças estão prontas para lançar uma contra-ofensiva, desde que tenha prometido retomar o território que a Rússia capturou em 15 meses de guerra.

“Ao longo de sua história, Kiev viu várias atividades de invasores. Sobreviveu a todos eles e (os russos) sobreviverão”, disse Zelensky no domingo.

(Relatório) de Valentin Ogirienko e Gleb Garanich; Reportagem adicional de Oleksandr Kozukhar. Nick Starkoff, Lydia Kelly e Sybil De La Hamid em Paris; Escrito por Lydia Kelly e Ron Popeski; Edição por Himani Sarkar, Christopher Cushing, Sharon Singleton e Michael Berry

