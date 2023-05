Japão põe seu sistema de defesa antimísseis em alerta enquanto Coreia do Norte alerta para lançamento de satélite

TÓQUIO/SEUL (Reuters) – O Japão colocou suas defesas contra mísseis balísticos em alerta nesta segunda-feira e alertou que derrubaria qualquer projétil que ameace seu território depois que a Coreia do Norte notificou o Japão sobre o lançamento de um satélite entre 31 de maio e 11 de junho.

A Coreia do Norte diz que completou seu primeiro satélite espião militar e o líder Kim Jong Un aprovou os preparativos finais para o lançamento.

Analistas dizem que o satélite faz parte de um programa de tecnologia de vigilância, que inclui drones, e visa melhorar a capacidade da Coreia do Norte de atingir alvos em caso de guerra.

“Tomaremos medidas destrutivas contra mísseis balísticos e outros mísseis que foram confirmados como tendo pousado em nosso território”, disse o Ministério da Defesa japonês em um comunicado.

O ministério disse que usaria um míssil Standard-3 (SM-3) ou um míssil Patriot PAC-3 para destruir um míssil norte-coreano.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse a repórteres que qualquer lançamento de míssil norte-coreano seria uma violação grave das resoluções do Conselho de Segurança da ONU condenando sua atividade nuclear e de mísseis.

“Pedimos veementemente que a Coreia do Norte se abstenha do lançamento”, disse seu escritório em um post no Twitter, acrescentando que cooperaria com seu aliado dos EUA, Coreia do Sul e outros países, e faria todo o possível para coletar e analisar informações de qualquer lançamento. .

A Coreia do Sul juntou-se ao Japão para pedir à Coreia do Norte que cancele o lançamento planejado de satélites.

“Pedimos à Coreia do Norte que retire seu plano ilegal de lançá-lo imediatamente. Se a Coreia do Norte seguir em frente, pagará o preço e sofrerá”, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores sul-coreano em comunicado.

A isolada Coreia do Norte realizou uma série de lançamentos de mísseis e testes de armas nos últimos meses, incluindo um novo míssil balístico intercontinental de combustível sólido.

A agência de notícias estatal da Coreia do Norte, KCNA, informou que seu líder, Kim, inspecionou em maio uma instalação de satélite militar.

A Coreia do Norte tentou várias vezes lançar satélites de “observação da Terra”, dois dos quais parecem ter sido colocados em órbita com sucesso, o último em 2016.

Em abril, o Japão enviou um destróier carregando mísseis interceptores SM-3 para o Mar da China Oriental que podem atingir alvos no espaço, e mísseis terrestres PAC-3, projetados para atingir ogivas mais próximas do solo, foram enviados para as Ilhas de Okinawa.

Um porta-voz do Ministério da Defesa do Japão disse que o Japão espera que a Coreia do Norte lance o míssil que transporta seu satélite sobre a cadeia de ilhas do sudoeste, como fez em 2016.

“O governo está ciente de que existe a possibilidade de o satélite passar pelo território de nosso país”, disse o secretário-chefe do gabinete do Japão, Hirokazu Matsuno, em um briefing regular depois que a Coreia do Norte informou a guarda costeira japonesa sobre o lançamento planejado.

A mídia estatal da Coreia do Norte criticou os planos de seus inimigos, Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, de compartilhar dados em tempo real sobre seus lançamentos de mísseis, descrevendo os três como discutindo “medidas cruéis” para uma cooperação militar mais próxima.

