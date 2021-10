Russell Westbrook compensa a derrota do Los Angeles Lakers contra o Oklahoma City Thunder após vencer a liderança por 26 pontos.

Cidade de Oklahoma – Russell Westbrook “É minha culpa, é minha responsabilidade”, disse ele, quando questionado sobre suas reviravoltas de dois dígitos na derrota do Lakers por 123-115 para o Thunder na quarta-feira. Mas ele manteve suas ações, o que resultou na sua expulsão nos últimos segundos, prejudicando seu retorno a OKC.

“Como eu jogo o jogo, sou muito mais da velha escola”, disse Westbrook, explicando porque ele se opôs ao Thunder’s Darius Bazley Para marcar em uma imersão separada com 1,5 segundos restantes, em vez de driblar o relógio. “E quando acontece assim, eu não deixo escorregar … No basquete, há certas coisas que você não faz. Como no beisebol, você não vira o bastão. Há certas coisas que você não faz. não faço nos esportes quando o jogo já acabou. E eu não gostei. “tão simples”.

Westbrook apontou para Bazley e gritou repetidamente: “Não faça isso”, antes que seus companheiros se interpusessem entre os dois e Westbrook recebesse uma falta técnica – a segunda falta da noite, que resultou na sua expulsão.

A cena sombria final foi no desastre noturno do Lakers, onde eles não conseguiram proteger uma vantagem de 26 pontos no primeiro tempo e foram 0-3 a 3 nos últimos 30 segundos, perdendo para o Thunder of the Night 0-4.

“Uma derrota decepcionante, mas a lição aprendida”, disse o técnico do Lakers, Frank Vogel. “A temporada da NBA é longa e uma lição para nosso grupo de que você não pode tirar o pé do acelerador contra ninguém.”

Por mais que se possa esperar, uma dor crescente para uma equipe do Lakers que está integrando 12 novos jogadores e lidando com um punhado de lesões. Lebron JamesE Taleen Horton TuckerE Kendrick NanE Trevor Ariza E Wayne Ellington Todos eles são negligenciados. Anthony Davis Ele não aceitou essa muleta.

“Este não é um período de ajuste de forma alguma”, disse Davis, cujos 30 pontos e oito rebotes foram em vão. “Não este jogo. Somos apenas nós … Este não é um jogo mod onde eu sinto, ‘Oh, ainda estamos aprendendo um com o outro.'” “… Não. Isto não é um jogo.”

Duas tendências preocupantes continuaram no início da temporada em Los Angeles: muitas curvas e pouca defesa.

O Lakers agora concedeu 115 ou mais pontos em todos os cinco jogos durante sua partida de 2-3, a mais longa sequência desse tipo no início de uma temporada na história da franquia, de acordo com dados compilados pela ESPN Stats & Information.

Westbrook transformou seu primeiro hat-trick com a camisa do Lakers (20 pontos, 14 rebotes, 13 assistências) em uma quadra dupla, girando a bola mais de 10 vezes. Isso depois de cometer nove reviravoltas contra o Memphis Grizzlies apenas alguns dias atrás.

“Eu tenho que cuidar da bola”, disse Westbrook, levando a culpa. “Ele permitiu muitos contratempos. A culpa é minha. É minha. Mas vou cuidar disso. Eu sei disso. E manter o jogo simples. Porque precisamos dessa propriedade, especialmente em jogos como este.”

Desde 1985, Westbrook teve o maior número de quadrúpedes (incluindo o volume de negócios) na NBA, por seis, de acordo com Statmuse. O próximo jogador mais próximo é seu ex-companheiro de equipe, James Harden, com três.

Apesar de tudo isso, Los Angeles ainda tinha chances de escapar com vitória na quarta-feira.

Com o Lakers perdendo por 118-115, a tentativa de Westbrook de puxar a chave escapou do limite com 27,3 segundos restantes.

Então, depois de forçar o trovão a violar a área traseira por 8 segundos, foi assim dono do mongeEle fez uma curva na tentativa de enganchar e atirou uma bola de ar para trás a uma distância de 27 pés que saiu de campo com 12,4 segundos restantes.

Los Angeles deu outra mordida na maçã quando Carmelo Anthony Rookie roubou Josh GediO corredor interno que foi planejado para ele Kenrich Williamsque escorregou no chão. Como Monk, 3 Anthony não encontrou nada, mas nada, também acertando uma bola de ar a 5,7 segundos restantes.

“Ela veio direto para mim, cara”, disse Anthony, que marcou 13 pontos no banco. “Eu não tinha controle total sobre ele, no entanto. Eu tentei atirar sem controle total. Meus pés não encaixaram. Eu só vi a luz do dia.”

O Lakers agora está tentando ver o lado bom do que foi um começo difícil para um grupo que não escondeu as expectativas para o campeonato.

“Não é divertido quando você perde um jogo como este”, disse Vogel. “Mas acho que no final do dia, se formos pressionados todas as noites assim, isso vai nos aguçar ainda mais. Será bom para nós no longo prazo, mas você tem que jogar com isso e encontrar uma maneira de vencer . ”

Los Angeles vai voltar para casa para receber o Cleveland Cavaliers e pode ficar sem James quando ele enfrentar seu ex-time, já que ele é considerado dia após dia enquanto se recupera do tornozelo direito que o manteve fora dos dois jogos anteriores.

“S —, é melhor deixá-lo aqui”, disse Anthony. “Quero dizer, isso é uma coisa difícil de perder … mas é melhor deixarmos isso aqui e nos prepararmos para sexta-feira.”