Rock School! O compositor e músico Dave Frischberg morre aos 88 anos … Cunhado por Just Me Bill

Rock School! O compositor e músico Dave Frischberg, que escreveu o hit I’m Just a Bill, morreu aos 88 anos na quarta-feira em Portland, Oregon.

A esposa do músico de jazz, April Magnuson, confirmou a morte de Frischberg Tempos de nova iorque Quinta-feira.

Frishberg publicou sua primeira canção em 1962, Peel Me a Grape, e trabalhou com Gene Kelly em The Funny Side, um programa de variedades da NBC, em 1971 após se mudar para Los Angeles.

Em seu trabalho em Schoolhouse Rock! Para a ABC, I’m Just a Bill que estreou na terceira temporada do programa, que descreveu o processo legislativo do país. Foi cantado por Jack Sheldon, trompetista.

No rastro de seu rock escolar! Ele atuou e dirigiu os álbuns The Dave Frishberg Songbook, Volume 1, que foi indicado ao Grammy em 1982.

Também foi indicado ao Grammy pelo segundo volume do álbum, assim como Live at Vine Street em 1985 e Can’t Take You Nowhere em 1987.

Outras canções notáveis ​​escritas por Anna Hep e o advogado de Bernie incluem Do You Miss New York ?, Sweet Kentucky Hamm e Van Lingle Mungo.

A esposa do músico de jazz, April Magnuson, confirmou a morte de Frischberg ao New York Times na quinta-feira. Ele foi visto jogando em sua cidade natal, Portland, em 2009

O trompetista Jack Sheldon cantou a música cativante

Frischberg nasceu em 23 de março de 1933 em St. Paul, Minnesota, filho dos pais Harry e Sarah Frischberg, segundo o jornal. O jornal noticiou que durante a infância ele se interessou por ilustrações e pela música jazz e blues, inspirado em seu irmão Mort.

Em seu livro de 2017, My Dear Departed Past, Frishberg lembrou sua predileção por praticantes de jazz.

Ele disse: “Os músicos de jazz estavam na moda, eram divertidos, sensíveis, tribais e pareciam ter as melhores namoradas.”

Frishberg mudou-se de Los Angeles para Portland em 1986, muitas vezes trabalhando com a cantora Rebecca Kilgore, de acordo com o jornal.

Frishberg deixa Magnusson, sua esposa há mais de duas décadas, e dois filhos.

Frishberg foi lembrado no Twitter em meio à notícia de sua morte.

O músico Curtis Steigers escreveu: “O grande compositor, pianista e cantor Dave Frischberg se foi. Ele era meu herói e eu não apenas tive sorte de conhecê-lo, mas também de ter a oportunidade de tocar com ele e cantar suas canções. Que triste, gato inteligente e engraçado. Nunca conheceremos outro como ele. Paz. ‘

O jornalista Matthew Castle disse: ‘RIP, Dave Frischberg – um satírico, surpreendentemente inteligente e influente, além de um pianista talentoso. Subvalorizado.’

O representante Bill Pascrell Jr. deu o crédito a Frischberg por ensinar “gerações de alunos” com sua “maravilhosa” canção I Just Bell.

“Esperamos que nossa passagem de #BuildBackBetter dê otimismo a uma nova geração de que o governo pode trabalhar para o povo”, acrescentou ele.