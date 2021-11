Madonna “travando guerra” por Britney Spears após o período de preservação

É deles contra o Música Globalismo.

Madonna tem apoiado fortemente O movimento #FreeBritneyMas sua defesa se estendeu muito além da mídia social.

A Rainha do Pop, de 63 anos, “esteve em contato com Britney Spears várias vezes” nos meses antes de a Princesa do Pop, de 39 anos, vencer sua batalha pelo fim Tutela que controla sua vida e dinheiro Por 13 anos, uma fonte disse exclusivamente ao Page Six.

A fonte disse: “Madonna sempre esteve em uma posição vulnerável para Britney e não podia ficar parada quando sentia que havia uma injustiça óbvia acontecendo”.

Embora o juiz de Los Angeles Tutela polêmica encerrada Na sexta-feira passada, Madonna ainda planeja continuar lutando por seu amigo de longa data.

“Madonna está em guerra”, disse-nos a fonte. “Ela está determinada a corrigir os erros que Britney teve de suportar. Ela se ofereceu para ajudar de qualquer maneira que pudesse e não tem medo de falar ou intervir, se necessário.”

Os representantes de Spears e Madonna não responderam imediatamente aos pedidos dos Big Six para comentar o assunto.

Spears e Madonna se conheceram em 2001 em um dos shows da cantora da Vogue. Dois anos depois, eles se beijaram no palco do MTV Video Music Awards e deram sequência à infame proeza lançando um filme colaborativo chamado Me Against the Music.

As estrelas pop foram mal aceitas nos VMAs de 2003. WireImage

Suas comunicações foram limitadas depois que a tutela foi estabelecida em 2008, de acordo com uma fonte, que notou que Spears “não tinha permissão para ter um telefone por um tempo”.

Spears e Madonna continuaram a atuar juntas, embora de forma memorável depois de apenas nove meses em sua regência, quando fizeram uma apresentação surpresa de “Human Nature” durante a turnê Sticky & Sweet de Madge.

A última apresentação de Spears com Madonna foi em 2008, poucos meses depois de ela ter sido colocada sob sua tutela. WireImage

Em julho, Madonna liderou o coro de celebridades que Eu vim para apoiar Spears Depois que a cantora de “Toxic” testemunhou em tribunal que ela A tutela era “abusiva” e que sua família “deveria estar na prisão”.

“Dê a esta mulher sua vida novamente,” Material Girl escreveu no instagram. A escravidão foi abolida há muito tempo! Morte ao patriarcado ganancioso que faz isso com as mulheres há séculos. Isso é uma violação dos direitos humanos! “

A Rainha do Pop expressou seu apoio ao movimento #FreeBritney em julho. Instagram

Desde então, Madonna disse que “mal posso esperar para passar mais tempo” com Spears novamente.

“Estou muito feliz por ela” ele disse “extra” em setembro. “Eu amo isso.”