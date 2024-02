Reyes Gutierrez iniciou a sua primeira colheita de abacate em Portugal e Cádiz

A Reyes Gutiérrez iniciou agora a sua primeira colheita de abacate em 500 hectares de explorações agrícolas em Portugal e Cádiz.



Em Finca Aguacates del Sur, Cádiz, Espanha.

“Como acontece com toda primeira colheita, o volume não será alto, mas será o que esperávamos”, afirma Juan Antonio Reyes, diretor da empresa com sede em Málaga. “Até 2026, esperamos atingir a capacidade total e ser capazes de oferecer fruta local e totalmente rastreável em toda a Europa através da tecnologia nas nossas culturas, consumo de água e monitorização com a ajuda de técnicos de campo e de qualidade. Maturidade e condição da fruta, para que o produto seja melhor para o consumidor final. tem qualidade.”



Fazenda São Joaquim, em Portugal.

“Se as chuvas permitirem, continuaremos a trabalhar para atingir a meta de atingir 1.000 hectares na Península Ibérica. Estamos despendendo muito tempo e esforço e fazendo grandes investimentos. … Temos conduzido as negociações necessárias durante os últimos meses de inverno”, diz Juan Antonio.

Embora Espanha não tenha muitas frutas, graças às importações de diferentes origens, Reyes Gutierrez, juntamente com as suas subsidiárias Avomix, RG France e RG Valencia, poderão comercializar cerca de 30.000 toneladas em 2023; 24 mil toneladas de manteiga e 6 mil toneladas de mangas. O volume de negócios ronda os 90 milhões de euros.

O diretor da Reyes Gutiérrez acredita na capacidade de gestão da nova geração liderada por seus filhos. “Com a gestão da Avomix, George continua a abrir novas linhas de negócio para molhos, especialmente guacamole, por toda a Europa. Maria, que gere a Avofruits, com a ajuda dos seus técnicos e engenheiros, optimiza a operação e optimiza a utilização de cada um. Água gota a gota e árvores são utilizadas para produzir frutos mais eficientes e de melhor qualidade. Pesquisando fórmulas. Finalmente, Pablo, o mais novo dos irmãos que dirige Reyes Gutierrez, está totalmente envolvido na reestruturação da empresa, na gestão de grandes contas. Buscando novas clientes e fornecedores internacionais e servindo os mercados 365 dias por ano.”



Jorge, Maria e Pablo Reyes, a nova geração de Reyes Gutierrez.

“Estamos sempre na vanguarda da tecnologia de automação e otimização de processos em nossas fábricas de embalagens, e tanto a Reyes Gutierrez quanto a Avomix oferecem treinamento contínuo para que os técnicos estejam sempre prontos para trabalhar com capacidade total durante cada campanha”. Ele diz.

Juan Antonio tem perspectivas otimistas para 2024 e espera uma campanha nacional de abacate que se destaque na qualidade dos abacates de pequena escala. “A complexidade da situação actual será mitigada pelos nossos produtos próprios espalhados pela Península Ibérica. Relativamente às campanhas de importação, fomos informados que ainda é tarde para fazer qualquer análise, mas estamos em contacto com os nossos parceiros e parceiros em todo o mundo. mundo poderá fornecer abacates aos consumidores europeus durante todo o ano.”

“Para a campanha de manga 2023/2024, cumprimos nossas obrigações ao fornecer o melhor produto disponível em todos os momentos, apesar do volume limitado. Ainda é cedo para fazer estimativas para a campanha 2024/2025; situação relacionada com a água, todas as necessidades dos nossos principais clientes de varejo também podem ser atendidas.”

Em relação às importações, Juan Antonio destaca as carências registadas em alguns países em comparação com as campanhas anteriores: “Embora surjam alternativas com outras formas, a qualidade surpreendeu-nos agradavelmente. É por isso que continuamos a confiar nos nossos fornecedores e colaboradores”.

O objetivo de Reyes Gutiérrez em 2024 é aumentar a quota de produção no Levante espanhol com a adição de novos parceiros e o desenvolvimento de novos campos de cultivo de abacate em Marrocos.

