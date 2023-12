Revelando os segredos da lua ardente de Júpiter, Io

O orbitador fez 56 sobrevoos Júpiter Documentou encontros próximos com três das quatro maiores luas do gigante gasoso.

NASANo sábado, 30 de dezembro, a espaçonave Juno fará o sobrevôo mais próximo da lua de Júpiter, Io, que qualquer espaçonave conseguiu em mais de um ano. 20 anos. A passagem, localizada a cerca de 1.500 quilómetros da superfície do mundo mais vulcânico do nosso sistema solar, deverá permitir que os instrumentos da Juno gerem uma grande quantidade de dados.

“Ao combinar os dados deste sobrevoo com as nossas observações anteriores, a equipa científica da Juno está a estudar como os vulcões de Io diferem”, disse o investigador principal da Juno, Scott Bolton, do Southwest Research Institute em San Antonio, Texas. “Estamos analisando a frequência com que eles entram em erupção, quão brilhantes e quentes são, como a forma do fluxo de lava muda e como a atividade de Io se relaciona com o fluxo de partículas carregadas na magnetosfera de Júpiter.”

Um segundo sobrevôo muito próximo de Io está agendado para 3 de fevereiro de 2024, quando Juno chegará mais uma vez a cerca de 1.500 quilômetros da superfície.

A espaçonave tem monitorado a atividade vulcânica de Io a distâncias que variam de cerca de 6.830 milhas (11.000 km) a mais de 62.100 milhas (100.000 km), e forneceu as primeiras imagens dos pólos norte e sul da lua. A espaçonave também fez um sobrevoo próximo às luas geladas de Júpiter, Ganimedes e Europa.

“Através dos nossos sobrevôos em dezembro e fevereiro, Juno investigará a origem da enorme atividade vulcânica de Io, se existe um oceano de magma sob a sua crosta e a importância das forças das marés de Júpiter, que pressionam implacavelmente esta lua torturada.” Bolton disse.

Agora, no terceiro ano da sua missão alargada para investigar a origem de Júpiter, a sonda movida a energia solar também explorará o sistema de anéis onde estão localizadas algumas das luas interiores do gigante gasoso.

Imagina isto

Todas as três câmeras a bordo do Juno estarão ativas durante o sobrevôo de Io. Gráfico da aurora infravermelha de Júpiter (Jerram), que capta imagens infravermelhas, coletará assinaturas de calor emanadas dos vulcões e caldeiras que cobrem a superfície lunar. O módulo de referência estelar da missão (uma câmara estelar de navegação que também forneceu dados científicos valiosos) terá a imagem da superfície com a mais alta resolução até à data. O gerador de imagens JunoCam irá capturar imagens coloridas com luz visível.

A JunoCam está incluída na espaçonave para participação do público e foi projetada para operar em até oito sobrevôos de Júpiter. O próximo sobrevôo de Io será a 57ª órbita de Juno em torno de Júpiter, onde a espaçonave e as câmeras serão expostas a um dos ambientes de radiação mais extremos do sistema solar.

“Os efeitos cumulativos de toda esta radiação estão começando a aparecer na JunoCam nas últimas órbitas”, disse Ed Hirst, gerente do projeto Juno no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA.Laboratório de Propulsão a Jato) no sul da Califórnia. “As imagens do voo recente mostram uma redução na faixa dinâmica do gerador de imagens e o aparecimento de ruído de 'listras'.” Nossa equipe de engenharia tem trabalhado em soluções para mitigar os danos causados ​​pela radiação e manter o gerador de imagens funcionando.

Mais UI, por favor

Após vários meses de estudo e avaliação, a equipe Juno modificou a trajetória futura planejada da espaçonave para adicionar sete novos sobrevôos de Io (18 no total) ao plano expandido da missão. Após o sobrevôo próximo de Io em 3 de fevereiro, a espaçonave voará ao redor de Io em todas as outras órbitas, com cada órbita aumentando gradualmente em distância: a primeira estará a cerca de 10.250 milhas (16.500 quilômetros) acima de Io, e a última estará a uma altitude de 10.250 milhas (16.500 quilômetros) Acima de Io. A uma distância de cerca de 71.450 milhas (115.000 km).

A atração gravitacional de Io sobre Juno durante o sobrevôo de 30 de dezembro reduzirá a órbita da espaçonave em torno de Júpiter de 38 para 35 dias. A órbita de Juno diminuirá para 33 dias após o sobrevôo de 3 de fevereiro.

A nova trajetória de Juno fará com que Júpiter bloqueie o Sol da espaçonave por cerca de cinco minutos, no momento em que o orbitador está no ponto mais próximo do planeta, um período denominado periélio. Embora esta seja a primeira vez que a nave espacial movida a energia solar encontra escuridão desde o seu sobrevôo pela Terra em Outubro de 2013, a duração será demasiado curta para afectar o seu funcionamento geral. Exceto no período de 3 de fevereiro, a espaçonave experimentará um eclipse solar como este durante cada passagem próxima de Júpiter a partir de agora até o restante de sua missão estendida, que termina no final de 2025.

A partir de abril de 2024, a espaçonave conduzirá uma série de experimentos de ocultação utilizando a tecnologia da Juno. Experimento de gravidade Explorar a composição da atmosfera superior de Júpiter, que fornece informações importantes sobre a forma e estrutura interna do planeta.

Mais sobre a missão

O Laboratório de Propulsão a Jato (JPL), uma divisão do Instituto de Tecnologia da Califórnia em Pasadena, Califórnia, gerencia a missão Juno para o investigador principal Scott J. Bolton, do Southwest Research Institute em San Antonio. Juno faz parte do Programa Novas Fronteiras da NASA, que é gerenciado no Marshall Space Flight Center da NASA em Huntsville, Alabama, para a Diretoria de Missões Científicas da agência em Washington. A Lockheed Martin Space em Denver construiu e opera a espaçonave.