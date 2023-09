Revelando o design interior do Audi Q6 E-Tron 2025 com display do passageiro dianteiro

O primeiro carro elétrico da Audi é baseado em uma plataforma PPE desenvolvida em parceria com a Porsche com tecnologia interna.

em 15h01 horário do leste dos EUA

A Audi revelou o interior do 2025 Q6 e-tron após uma prévia do exterior do modelo em julho, durante um primeiro evento de condução do protótipo.

O Q6 e-tron é um carro elétrico muito importante para a Audi por pelo menos dois motivos. Em primeiro lugar, o seu tamanho é semelhante ao do popular Q5, situado entre o Q4 e-tron e o Q8 e-tron na linha de EV da Audi, o que é um bom pré-requisito para o sucesso.

Em segundo lugar, é o primeiro modelo da marca baseado na plataforma Premium Platform Electric (PPE) desenvolvida em parceria com a Porsche e na nova arquitetura eletrónica E3.

Vendo as primeiras imagens do interior do Q6 e-tron e aprendendo sobre a tecnologia de bordo, temos certeza de que a cabine é a terceira razão pela qual este modelo é tão importante para a Audi.

A Audi diz que o interior foi projetado mais de acordo com as necessidades do usuário e foi reimaginado com isso em mente. As arquiteturas PPE e E3 servem de base para repensar o design interior e a gama de funções, alcançando o equilíbrio perfeito entre tecnologia, estética e sustentabilidade no Audi Q6 e-tron.

Começando pelo design, o interior apresenta um design 3D de alto contraste que coloca intencionalmente elementos em primeiro ou segundo plano, criando uma estrutura espacial 3D que integra estética e ergonomia.

A cabine é dominada pelo que a Audi chama de “teatro digital”, que inclui o display panorâmico independente Audi MMI e o display MMI do passageiro dianteiro. O primeiro apresenta design curvo e tecnologia OLED e consiste em um Audi virtual cockpit de 11,9 polegadas e uma tela sensível ao toque MMI de 14,5 polegadas.

O passageiro dianteiro também recebe uma tela de 10,9 polegadas que se ajusta perfeitamente ao design do painel. Graças ao modo de privacidade ativa com tecnologia de obturador, o passageiro pode assistir a filmes sem ser perturbado, sem distrair o condutor, ou pode ajudá-lo, por exemplo, na navegação.

A Audi também oferece um head-up display (HUD) de realidade aumentada opcional para o Q6 e-tron, que projeta um grande plano de imagem inclinado no para-brisa do motorista, exibindo informações relevantes como velocidade, semáforos, ícones de ajuda e navegação.

O festival de tecnologia continua com o Interaction Light (IAL), que envolve o interior e o cockpit com uma faixa curva de LED que desempenha três funções principais: status do veículo, segurança (visualiza sinais de mudança de direção dinâmicos) e status de carregamento.

A nova plataforma eletrônica E3 também permite que o Q6 e-tron ofereça um interior digital totalmente conectado, com muitas funções conectadas de forma inteligente. Por exemplo, os usuários podem controlar muitas funções do veículo usando o Audi Voice Assistant de autoaprendizagem, que é representado pela primeira vez por um avatar no painel e pelo head-up display de realidade aumentada.

Galeria: 2025 Audi Q6 E-Tron por dentro

O assistente digital é acionado pela frase “Hey Audi” e aprende constantemente com o comportamento do usuário para oferecer o melhor suporte possível, oferecendo sugestões proativas, ações inteligentes e menus inteligentes.

Enquanto isso, o SUV elétrico oferece uma nova plataforma de infoentretenimento baseada em Android Automotive e desenvolvida em colaboração com a Cariad, empresa de software do Grupo Volkswagen.

A praticidade do Q6 e-tron também se beneficia da plataforma PPE, com o SUV elétrico oferecendo um interior espaçoso com diversos espaços de armazenamento e bandejas.

Por exemplo, o console central possui dois porta-copos, uma bandeja para carregamento de celulares e duas portas para carregamento de smartphones. O carro também oferece espaço extra para as pernas devido à falta de um túnel central, e o banco central traseiro é descrito como “muito confortável”.

O porta-malas oferece 18,6 pés cúbicos de espaço de armazenamento e, quando os bancos traseiros são rebatidos, isso aumenta para 54 pés cúbicos. Falando nos bancos traseiros, eles dobram-se individualmente na proporção 40:20:40. A caixa adiciona 2,3 pés cúbicos de espaço de armazenamento, o que é suficiente para armazenar um cabo de carregamento de celular e pequenas malas de viagem.

A Audi é conhecida pela qualidade de seus interiores e o Q6 e-tron não deve ser exceção. A montadora afirma que os materiais utilizados foram escolhidos pensando na funcionalidade e na sustentabilidade, com materiais reciclados, incluindo microfibra Dinamica, tecido Elastic Melange e Econyl.

Dependendo do equipamento, a cabine também apresenta materiais clássicos de carros de luxo, como couro Nappa premium com costura de diamante, acabamento em madeira de bétula e alumínio escovado. A Audi espera que o Q6 E-Tron seja totalmente revelado em 2024 e esteja à venda ainda naquele ano como um modelo 2025.