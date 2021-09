Resultados do futebol americano universitário, cronograma, classificações da NCAA, jogos de hoje: Alabama, Geórgia, Notre Dame em ação

A temporada de futebol americano universitário de 2021 começou com grande fanfarra na semana passada e, embora a lista da segunda semana não pareça muito cheia, há uma série de grandes jogos em que os fãs podem mergulhar. O jogo do dia pode ter sido jogado no horário do meio-dia, quando o número 12 do Oregon saiu correndo do caminho para o estado de Ohio na revanche do jogo do título nacional de 2015, mas a ação não para por aí. O estado de Iowa será o anfitrião do 10º lugar de Iowa no primeiro jogo Cy-Hawk com duas das 10 melhores equipes de sua história.

Outros benefícios espalhados ao longo do dia incluem dois locais onde as equipes do Pac-12 buscam grandes vitórias fora da conferência, já que o Colorado recebe o número 5 do Texas A&M à tarde e Michigan dá as boas-vindas a Washington à noite. Várias equipes da SEC, incluindo # 1 Alabama e # 2 Georgia, enfrentarão adversários do FCS em partidas previsíveis de cupcake. Em seguida, vem o filme duplo Nightcap, onde o Número 21 visita Utah BYU na última Guerra Santa e o Número 14 USC dá as boas-vindas à Universidade de Stanford com ambos os jogos começando após as 22h00 hora do leste.

A CBS Sports estará aqui a cada passo do caminho para mantê-lo informado sobre os últimos resultados, destaques e histórias durante toda a noite. Todos os horários são orientais

Resultados do futebol universitário, programação: segunda semana

No. 25 Auburn 62, Alabama 0 – um resumo

No. 12 Oregon 35, No. 3 Ohio 28 – Takeaway, destaques

No. 13 Flórida no sul da Flórida – ABC – um resumo

Toledo, nº 8, Notre Dame, Peacock. GameTracker

Força Aérea Naval – CBS – Atualizações ao vivo, destaques

Nº 5 Texas A&M no Colorado – Fox – GameTracker

UAB no No. 2 Georgia – ESPN2 – GameTracker

Mercer no No. 1 Alabama – Rede SEC – GameTracker

No. 10 Iowa no No. 9 Iowa – ABC – Atualizações ao vivo, destaques

# 15 Texas em Arkansas – 19h na ESPN – Escolha e visualização de especialistas

West Carolina no nº 4 de Oklahoma – 19h PPV – Escolha e visualização de especialistas

Washington em Michigan – 20h na ABC – Escolha e visualização de especialistas

# 21 Utah na BYU – 22h15 na ESPN – Escolha e visualização de especialistas

Stanford no No. 14 USC – 22:30 na Fox – Escolha e visualização de especialistas

Confira todo o placar da segunda semana

