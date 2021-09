Phillies vs. Rockies: Joe Girardi envergonhado, Bryce Harper admite embaraço

O déficit dos Phillies cresceu na Liga Nacional Oriental para 4 jogos, com apenas 21 jogos em uma derrota humilhante, 11-2, para o Colorado Rockies na noite de sexta-feira.

O técnico Joe Girardi afundou silenciosamente após a derrota, a quarta consecutiva de seu time.

“Não estou feliz com a forma como estamos jogando”, disse ele. “Não quero falar disso publicamente. Não estou feliz com a maneira como estamos jogando.”

Momentos depois, Bryce Harper foi questionado sobre a raiva do gerente.

“É definitivamente justificado”, disse Harper. “Acabamos de ser derrotados duas vezes pelas Montanhas Rochosas do Colorado. Na verdade, estamos maravilhados hoje. É definitivamente garantido, do jeito que parece. A raiva está lá, o constrangimento está lá também.”

Não é bom. Não é bom, a maneira como estamos lidando com o jogo. Não é bom como nossos especuladores, nossas apostas, tudo. Não está bom agora.

“Em geral, precisamos ser melhores. Individualmente, tenho que ser melhores. Não temos tempo para sentar e esperar e ver o que acontece. Temos que ganhar jogos. Temos que vencer os times quando você vem ao nosso estádio Não podemos ficar tão envergonhados quanto ficamos no final da temporada.

“Enfrentamos alguns bons lançadores (quinta e sexta à noite). Mas este é o nosso estádio e com certeza devemos estar envergonhados pela maneira como jogamos na frente de nossos fãs esta noite.”

Enquanto soava o alarme para o time jogar melhor, Harper permaneceu confiante de que Phils ainda tinha uma chance de capturar o primeiro colocado Braves.

“Só temos que estar perto o suficiente quando chegarmos a Atlanta (em uma série de três jogos em 28 de setembro)”, disse ele. “Os Braves são uma ótima equipe, só temos que cuidar do nosso negócio.

“Precisamos ser melhores. Essa é a verdade simples. Promover, rebater e jogar todos os dias deveria ser melhor. Ser uma equipe, ser um total, não se preocupe com números únicos ou se você é um agente livre ou você vai para a arbitragem. Você não pode se preocupar com qualquer uma dessas coisas. Você se preocupa com a equipe como um todo e com o que podemos fazer para melhorar o Velez e a equipe como um todo. “

Enquanto Harper usou a palavra “embaraço” para descrever a derrota de sexta-feira à noite, o constrangimento ao constrangimento é que os Phillies não têm arremesso inicial suficiente para passar pelo último mês da temporada em uma perseguição aos playoffs. Zach Evelyn está fora nesta temporada e sem profundidade no início – pelo menos ninguém confia nele – Phils é forçado a usar uma equipe de diluentes a cada cinco jogos.

Eles escaparam no domingo em Miami, Mas não sexta à noite em casa Contra uma equipe que entrou 19-50 na estrada.

Sete Phillies Painkillers foram marcados por 10 resultados e três home runs. Entre os home runs, um dos Grand Slams que colocaram os Rockies na frente, por 11 a 0, foi a nona vantagem do ranking.

O Phillies planeja usar o Bullpen para vencer quatro dos 21 restantes.

A noite de sexta-feira foi feia o suficiente para fazer Girardi repensar o plano?

“Estou preocupado com o amanhã”, disse ele. “Vou me preocupar com o amanhã e então vamos repensar quando tivermos que repensar.”

O Velez marcou duas corridas de lixo na parte inferior da nona, uma em Homer por Didi Gregorius. Quando Gregorius voltou para o banco de reservas, Harper foi para sua casa com seu chapéu tradicional de time, embora não houvesse muito o que comemorar após 10 corridas.

“Temos feito isso o ano todo”, disse Harper. “Não vamos mudar o que fazemos.”

Mesmo em uma explosão?

“Sim”, disse Harper.

Girardi foi questionado se ele achou que o chapéu de Homer era feio quando a equipe o levou no queixo por 10 corridas.

Ele inicialmente não respondeu à pergunta diretamente, mas a resposta que deu pode ter fornecido uma visão sobre o que ele come.

“O lance de vencer no beisebol é que você move a seqüência”, disse Girardi. “É assim que você ganha partidas. Você pega as pessoas na base e coloca pressão no outro time e move a linha.”

“Eu realmente não me importo com o chapéu”, acrescentou.

Mas Gerardi obviamente se preocupa com o fato de sua equipe ter boas tacadas e isso tem sido uma raridade ultimamente. O Phils marcou apenas seis corridas durante uma derrota em quatro jogos. Eles acertaram oito rebatidas e caminharam seis vezes na noite de sexta-feira, mas foram 1 para 6 com dois corredores marcando e deixando 12 homens na base.

Gerardi ficou tão impressionado com o ataque de sua equipe na noite de sexta-feira que nem conseguiu dizer ao técnico quando questionado sobre por que o rival alemão Marquez foi tão eficaz em seis rodadas.

“Não tenho certeza”, disse Gerardi. “Não tenho certeza.”

Se havia alguma coisa que incomodava Girardi – você sabe, a energia, o esforço, a urgência, a falta dessas qualidades – ele não desistiu.

“Não vou entrar nisso publicamente”, disse ele. “Nós vamos cuidar disso.

“Não estou feliz. Odeio perder.”

