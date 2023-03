Respostas das palavras cruzadas do New York Times: O ator Jennings que ganhou o Oscar de melhor ator

pule para: evidência difícil | assunto de hoje

Puzzle Tuesday – Parabéns a Daniel Cantor e Jay Caskell, criadores do Puzzle Today. Este é o décimo terceiro quebra-cabeça do Sr. Kantor apresentado no The New York Times e o décimo segundo do Sr. Kaskel, e esta é sua sétima colaboração.

Para mim, esse quebra-cabeça foi um pouco complicado para terça-feira. Houve algumas entradas e pistas com as quais me deparei, embora quando verifiquei a grade para escrever a seção Tricky Clues, pude selecionar apenas algumas para escrever.

É engraçado como isso acontece: como analista, às vezes você se encontra no comprimento de onda completamente errado para um quebra-cabeça. isso é bom! Os quebra-cabeças geralmente refletem as vozes e as experiências de seus criadores, portanto, embora as palavras cruzadas possam não ressoar em mim, ainda assim apreciei a percepção do que motiva os criadores.

Vamos dar uma olhada em algumas pistas que podem estar atrasando uma nova solução.

evidência difícil

23a. O cume suíço é o cume dos Alpes, mas a chave para o “pico Suisse” usa a palavra francesa para “suíço”, informando que a resposta também deve estar em francês: ALPE.