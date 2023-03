Questlove dirigirá um remake híbrido live-action do Disney Classic Aristocats

Questlove dirigirá a re-imaginação híbrida/live-action da Disney dos Aristogatas.

O membro fundador do The Roots – nome real Ahmir Thompson – ganhou o Oscar do ano passado de Melhor Documentário por Summer of Soul.

Aristocats será o primeiro longa-metragem do filme vencedor do Grammy, e ele também produzirá e supervisionará a música do filme, por Prazo de entrega.

O novo filme será baseado na animação de 1970 da Disney sobre uma duquesa, uma gata persa e seus gatinhos Marie, Berlioz e Toulouse, que estão destinados a herdar a fortuna de seu dono.

Um mordomo ganancioso intervém e envia os gatos para o campo – onde eles encontram um gato encantador chamado Thomas O’Malley.

Os gatos persas recebem uma educação sobre a vida nas ruas, cortesia de Thomas O’Malley e seus amigos enquanto se dirigem à cidade para recuperar seu lar antes que seja tarde demais.

A Two One Five Entertainment da Questlove ao lado de Tarek Trotter, Sean G e Zara Zolman produzirá o roteiro de Will Gluck e Keith Bonin.

Summer of Soul, de Questlove, sobre o festival cultural do Harlem de 1969, estreou no Festival de Cinema de Sundance em 2021, onde ganhou o Grande Prêmio do Júri e deu início à sua corrida rumo ao Oscar em 2022.

No mês passado, The Late Show com a estrela Jimmy Fallon revelou por que Will Smith não foi incluído no tributo do Grammy aos 50 anos do hip-hop.

Smith, 54, foi escalado Suba ao palco em Los Angeles Crypto.com Arena junto com seu colaborador dos anos 90 Jazzy Jeff, mas ambos estavam misteriosamente ausentes na noite.

LL Cool J apresentou o clipe, traçando as raízes do gênero até uma festa no Bronx em agosto de 1973, quando um DJ tocando batidas lançou as bases para o hip-hop.

A homenagem contou com artistas de hip-hop de várias gerações – de Grandmaster Flash até Lil Uzi Vert, com muitos fãs prestando homenagem à homenagem nas mídias sociais.

E enquanto Smith está reconstruindo sua reputação depois de dar um tapa em Chris Rock no Oscar de 2022, não é por isso que ele não fez parte do tributo ao hip-hop.

Questlove disse diverso: “Vou dar um alerta de spoiler.” Will Smith fez parte das festividades desta noite, mas eles estão começando a filmar Bad Boys 4 esta semana.

“Houve muitos primeiros tiros que ele teve que fazer, então tivemos que perder Will.”

E embora Questlove estivesse no Oscar de 2022 – ele sentiu falta de Smith dando um tapa em Rock – embora seu prêmio seja o apresentado por Rock.

“Claro, aconteceu em um furacão totalmente diferente com dois de meus amigos muito próximos”, disse ele no The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon, logo após o Oscar. “Eu realmente não percebi isso.”

O baterista do Roots disse que estava praticando Meditação Transcendental no momento em que sua aula foi anunciada, e foi nessa época que ocorreu o incidente entre Smith e Rock.

É estranho dizer, porque eles te dizem de antemão: ‘Essa é a sua aula’, então, naquele momento, ou você está cheio de ansiedade ou, para mim, tenho refletido sobre os últimos dois anos”, disse ele .

Quando o intervalo comercial estava acontecendo, eu estava apenas meditando, então, quando abri os olhos, não percebi – por que todos estão tão quietos? Tipo, eu literalmente não estava presente naquele momento inteiro.

Ele continuou: “Mas, na minha opinião, eles estão apenas fazendo um esboço ou algo assim, e eu fico tipo, ‘Ok, Ahmed, lembre-se de agradecer a sua mãe, pai’, então eu não estava presente, estava apenas no espaço vazio.”

Questlove disse enquanto “subia no palco” que estava “meio que juntando dois mais dois e percebeu que era um momento real” entre Smith e Rock antes de fazer seu discurso de aceitação.