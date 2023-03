Relatório: Tekashi 6ix9ine se recusa a deixar a Flórida após ser brutalmente espancado na academia

Notícias

24 de março de 2023 | 9h13

O rapper de cabelos arco-íris Tekashi 6ix9ine não tem planos de reforçar sua segurança ou fugir da Flórida depois que foi espancado no banheiro de uma academia na terça-feira.

O artista de “GOOBA”, de 26 anos, não está preocupado com outro ataque e deseja voltar à sua vida normal no sul da Flórida, fontes disseram ao TMZ.

O ex-presidiário, cujo nome verdadeiro é Daniel Hernandez, foi hospitalizado na noite de terça-feira depois de ser atacado por um grupo de “três ou quatro bandidos” no Los Angeles Fitness Center.

O Post entrou em contato com seus representantes para comentar.

Um vídeo gráfico do espancamento se tornou viral nas mídias sociais, mostrando dois homens com mais de 6x9ine de altura deitados no chão do banheiro, tentando proteger a cabeça dos golpes.

O rapper não pretende aumentar sua equipe de segurança ou deixar a Flórida após o ataque. TMZ

Até quatro bandidos atacaram Hernandez no banheiro de uma academia de Los Angeles na terça-feira, deixando o rapper com ferimentos graves, mas sem risco de vida. sóindade/twitter

Novas evidências da câmera de segurança da academia indicam que os homens envolvidos no ataque de Hernandez tinham um plano para encontrá-lo na academia. TMZ.com

Os homens gritaram para ele “fechar a porta”, enquanto um chutava seu estômago e o outro socava sua cabeça.

O rosto do rapper ficou ensanguentado e machucado após a briga. O Gabinete do Xerife de Palm Beach disse que ele foi tratado no hospital por ferimentos não fatais.

Poucos dias antes do ataque, o músico nascido em Bushwick – que escapou de décadas atrás das grades em 2019 ao delatar seus ex-amigos da gangue Bloods – foi expulso de um estádio de beisebol de Miami depois de causar uma briga de bêbados.





