Relatório de ganhos do quarto trimestre de 2023 do Pinterest (PINS)

O número de usuários ativos mensais no quarto trimestre aumentou 11%, para 498 milhões, superando as estimativas dos analistas de 487 milhões. A empresa disse que sua receita média global por usuário foi de US$ 2, abaixo das estimativas dos analistas de US$ 2,05.

O Pinterest disse que a receita do primeiro trimestre variará entre US$ 690 milhões e US$ 705 milhões, o que equivale a um crescimento ano a ano de 15% a 17%. A média dessa faixa, US$ 697,5 milhões, está abaixo da estimativa média dos analistas de US$ 703 milhões.

As ações inicialmente caíram até 28%, para um mínimo fora do horário comercial de US$ 29,40. Em seguida, reduziu algumas de suas perdas, voltando para US$ 35,19, representando um declínio de 14%.

O relatório da empresa vem em maior escala Mercado de publicidade digital A empresa está a mostrar uma recuperação, com Meta, Alphabet e Amazon a ganhar força e a aumentar os seus negócios de publicidade em dois dígitos no quarto trimestre. Os dados sugerem que as empresas estão a aumentar os gastos em promoções online após cortes em 2022 e parte de 2023 devido às preocupações com a guerra Ucrânia-Rússia e ao aumento das taxas de juro.

Mas nem todas as empresas de publicidade online percebem os benefícios. As ações da Snap caíram 35% na quarta-feira, depois que a empresa relatou um crescimento de vendas de 5% no quarto trimestre, abaixo das expectativas, e a empresa também emitiu orientações fracas.

Antes do relatório de quinta-feira, as ações do Pinterest subiram 9,5% este ano, depois de subirem 53% em 2023.

Os custos caíram cerca de 10% em relação ao ano passado, para US$ 785 milhões, em grande parte devido à redução das despesas com vendas e marketing. há 1 ano Pinterest reduzido Cerca de 5% de sua força de trabalho, parte de uma redução de pessoal em todo o setor.

