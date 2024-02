5 coisas que você deve saber antes da abertura do mercado de ações na quinta-feira

Uma temporada de lucros mais forte do que o esperado empurrou as ações dos EUA para novos máximos. O índice amplo S&P 500 subiu cerca de 0,8% na quarta-feira, ficando pouco abaixo de 5.000 pontos para um fechamento recorde. O índice Nasdaq Composite e o Dow Jones Industrial Average também subiram. As ações da Walt Disney saltaram nas negociações de pré-mercado na quinta-feira, quando a gigante da mídia divulgou o tipo de resultados vistos em muitos setores nas últimas semanas: forte crescimento dos lucros sem um aumento significativo nas vendas. Na verdade, quando cerca de metade do S&P 500 divulgou os resultados do quarto trimestre na terça-feira, os lucros aumentaram 8,1% em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto as vendas aumentaram apenas 3,2%. A divulgação de dados semanais sobre pedidos de auxílio-desemprego está entre os fatores que determinarão se as ações atingirão um nível recorde na quinta-feira. Acompanhe as atualizações do mercado de ações ao vivo aqui.