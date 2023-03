Quer ver Urano? Crescent aponta o caminho esta noite (24 de março)

A lua estará perto de Urano no céu esta noite (24 de março), fornecendo aos observadores do céu um excelente guia para avistar o gigante de gelo.

Urano o sétimo planeta de o sol cair na direção Sistema solar Seus arredores serão apenas duas larguras de lua à esquerda a lua Durante uma noite de sexta-feira para observadores no leste da América. A lua estará em uma fase crescente crescente à medida que a luz rasteja em sua face, sinalizando a transição da escuridão total. lua Nova Na terça-feira está completamente iluminado lua cheia Em 6 de abril, também conhecido como Lua Cheia Rosa.

Durante este encontro próximo, o planeta Urano será Magnitude 5.8 e deve ser visível com binóculos ou um pequeno telescópio aparecendo como um ponto verde-azulado. Sob a lua e Urano será o segundo planeta do sol, Vênus .

Relacionado: Céu noturno, março de 2023: o que você pode ver esta noite [maps]

Para observadores do céu em fusos horários ocidentais nas Américas, a Lua terá se movido para o leste sobre a Terra e, portanto, terá se separado ainda mais de Urano durante a noite, aparecendo acima do gigante de gelo e não à sua direita.

de acordo com no céu (Abre em uma nova aba) E Saindo da cidade de Nova York na sexta-feira, a lua crescente nascerá às 07h32 EST (1132 GMT), atingirá seu ponto mais alto às 13h54 EST (1754 GMT) e se porá às 20h29 EST nos Estados Unidos (2329 GMT). Urano subirá às 08:48 EST (1248 GMT), atingirá seu ponto mais alto no horizonte por volta das 15:50 EST (1950 GMT) e começará às 22:51 EST (0251 GMT). GMT).

Embora Urano e a lua fiquem muito próximos no céu noturno na sexta-feira, isso é apenas uma questão de perspectiva da Terra e eles ainda estarão amplamente separados no sistema solar. A Lua está, em média, a 239.000 milhas (384.400 km) de distância Terra , mas o planeta Urano mais próximo do nosso planeta está a 2,6 bilhões de quilômetros de distância. Em sua maior separação, há 1,98 bilhão de milhas (3,2 bilhões de km) entre a Terra e Urano.

Esta não é a única grande diferença entre Urano e a Lua, pois a designação de “gigante do gelo” indica que o sétimo planeta a partir do Sol supera nosso planeta e sua lua. Urano tem um diâmetro de 31.000 milhas (50.000 km) e é cerca de quatro vezes a massa da Terra. tamanho da terra Tem um diâmetro de 7.900 milhas (12.800 km). A própria Terra é cerca de quatro vezes maior que a Lua, que tem um diâmetro de 2.100 milhas (3.500 km), o que significa que Urano é cerca de 15 vezes maior que a Lua.

O gigante de gelo que consiste em um líquido gelado de água, metano e amônia, no topo de um núcleo rochoso sólido, também supera a Terra e a Lua em termos de massa e tem 14,5 vezes a massa do nosso planeta.

Se você espera ver Urano durante esta aproximação de uma lua crescente ascendente, nossos guias para Os melhores telescópios E melhores binóculos Ótimo lugar para começar. Se você deseja tirar fotos do céu noturno em geral, confira nosso guia sobre Como visualizar a lua E nós também As melhores câmeras para astrofotografia E As melhores lentes para astrofotografia .

Você gostaria de fazer um passeio mais aprofundado ao luar em nosso companheiro rochoso? nosso O Guia Definitivo para Observar a Lua Seja explorando mares lunares, terrenos montanhosos ou as muitas crateras que cobrem a paisagem, isso o ajudará a planejar seu próximo projeto de observação do céu. Você também pode descobrir onde astronautas, rovers e landers se aventuraram conosco Manual de observação do local de pouso da Apollo .

Nota do editor: Se você capturou o gigante de gelo Urano e gostaria de compartilhá-lo com os leitores do Space.com, envie sua(s) foto(s), comentários, nome e localização para spacephotos@space.com.

Siga-nos @funcionário (Abre em uma nova aba)ou em Facebook (Abre em uma nova aba) E Instagram (Abre em uma nova aba).