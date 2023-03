Quatro lontras marinhas na Califórnia morreram de uma cepa incomum de um parasita que pode ser perigoso para os seres humanos

CNN

Quatro lontras morreram na Califórnia de uma cepa rara do parasita Toxoplasma gondii, que os cientistas disseram que pode representar uma ameaça à saúde humana.

Os pesquisadores consideraram a descoberta uma “completa surpresa” porque essa cepa de T. gondii nunca havia sido relatada em nenhum animal aquático ou na costa da Califórnia. O estudo, liderado por pesquisadores do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia e da Universidade da Califórnia, Davis, foi publicado esta semana na revista Nature. Fronteiras nas Ciências do Mar.

“Como o Toxoplasma pode infectar qualquer animal de sangue quente, também é provável que cause doenças em animais e humanos que compartilham o mesmo ambiente ou recurso alimentar, incluindo mexilhões, ostras, ostras e caranguejos consumidos crus ou mal cozidos”, diz Melissa Miller, pesquisador do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia e autor do artigo em Novo lançamento.

Quatro lontras marinhas ficaram encalhadas de 2020 a 2022, cada uma com uma condição “incomum e grave” chamada esteatite, ou inflamação da gordura corporal. A toxoplasmose é comum em lontras marinhas, escrevem os pesquisadores, e sabe-se que pode ser fatal, mas essa cepa de T. gondii aparentemente foi capaz de matar lontras adultas rapidamente.

Nenhum caso foi relatado em humanos, mas os pesquisadores chamaram as lontras de “guardas importantes” da cepa circulante, que pode representar um perigo para pessoas que comem frutos do mar ou ingerem água poluída.

“Como esse parasita pode infectar humanos e outros animais, queremos que outras pessoas estejam cientes de nossas descobertas, reconheçam rapidamente os casos se os encontrarem e tomem precauções para prevenir a infecção”, disse Miller. “Encorajamos outras pessoas a tomar precauções extras se notarem depósitos inflamatórios de gordura sistêmica em lontras marinhas ou outros animais selvagens marinhos”.

A maioria das pessoas infectadas com toxoplasma não apresenta sintomas e não sabe que tem uma infecção, mas a toxoplasmose grave pode causar danos ao cérebro, olhos e outros órgãos, de acordo com Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças. Pode ser transmitida da mãe para o feto durante a gravidez e pode levar a grandes problemas de saúde após o nascimento. Aqueles com maior risco de infecção grave são bebês nascidos de mães que foram infectadas durante ou pouco antes da gravidez e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

Para evitar infecções por toxoplasmose, o CDC recomenda práticas típicas de segurança alimentar, como cozinhar alimentos em alta temperatura interna e enxaguar frutas, vegetais e itens de lavanderia.

Sabe-se que as fezes de gato contêm altos níveis do parasita, então o CDC recomenda que as pessoas mantenham os gatos de estimação dentro de casa, troquem a caixa de areia todos os dias – antes que o parasita se torne contagioso – e lavem bem as mãos.

No estudo, os pesquisadores disseram que é necessário mais trabalho para investigar os habitats ou fatores da mudança climática que podem ter levado à disseminação da cepa rara em lontras e para examinar se outros animais terrestres aquáticos estão infectados.