Quando e por que o tamanho do cérebro humano diminuiu há 3.000 anos? As formigas podem conter pistas

O cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano. Agora, um novo estudo nos aproxima de compreender um pouco de sua evolução. Parece que o tamanho do cérebro humano diminuiu há quase 3.000 anos. Ao estudar formigas como modelos para explicar por que os cérebros aumentam ou diminuem de tamanho, os pesquisadores levantam a hipótese de que o encolhimento do cérebro é paralelo à expansão da inteligência coletiva nas sociedades humanas.





Estude e compreenda as causas e consequências do cérebro evoluiu Isso nos ajuda a entender a natureza da humanidade. Está bem documentado mentes humanas Ele aumentou de tamanho ao longo de nossa história evolutiva. Menos apreciado é o fato de que o volume do cérebro humano diminuiu desde a Idade do Gelo. Exatamente quando essas mudanças ocorreram, ou por que, não é bem conhecido.

O co-autor, Dr. Jeremy DeSilva, do Dartmouth College, explicou.

Para resolver esse quebra-cabeça, uma equipe de pesquisadores de vários campos acadêmicos se propôs a estudar os padrões históricos do desenvolvimento do cérebro humano e comparar seus resultados com o que é conhecido nas sociedades de formigas para fornecer uma visão ampla.

“Antropólogo biológico, ecologista comportamental e neurocientista evolucionista começaram a compartilhar suas idéias sobre a evolução do cérebro e descobriram que a busca por pontes em humanos e formigas pode ajudar a definir o que é possível na natureza”, disse o co-autor Dr. James Traniello, da Universidade de Boston.

Seu artigo foi publicado em Fronteiras em Ecologia e Evolução, Ele lança uma nova luz sobre a evolução de nossas mentes.

Volume reduzido recentemente

Os pesquisadores aplicaram uma análise de ponto de mudança a um conjunto de dados de 985 fósseis e crânios humanos modernos. Eles descobriram que os cérebros humanos aumentaram de tamanho 2,1 milhões de anos atrás e 1,5 milhão de anos atrás, durante a Idade do Gelo, mas diminuíram de tamanho cerca de 3.000 anos atrás (Holoceno), o que é mais recente do que as estimativas anteriores.

“A maioria das pessoas está ciente de que os cérebros humanos são extraordinariamente grandes – muito maiores do que se esperava do que o tamanho do nosso corpo”, disse Traniello. “Em nossa profunda história evolutiva, o tamanho do cérebro humano aumentou exponencialmente.” “O declínio no tamanho do cérebro humano há 3.000 anos foi inesperado.”

O momento do aumento de tamanho coincide com o que era conhecido anteriormente sobre o desenvolvimento inicial do Homo e os desenvolvimentos técnicos que o levaram; Por exemplo, melhor dieta e nutrição e grupos sociais maiores.

Para a redução do volume cerebral, a equipe multidisciplinar de pesquisadores propõe uma nova hipótese, para encontrar pistas dentro das comunidades de formigas.

O que as formigas podem nos ensinar sobre a evolução do cérebro humano?

“Sugerimos que as formigas podem fornecer vários modelos para entender por que os cérebros aumentam ou diminuem devido à vida social”, explicou Traniello. “É difícil estudar por que os cérebros aumentam ou diminuem usando apenas fósseis.”

O estudo de modelos computacionais e padrões de tamanho do cérebro da formiga operária, estrutura e uso de energia em algumas formigas, como a formiga tecidora Oecophylla, a formiga cortadora de folhas Atta ou a formiga de jardim comum, mostrou que cognição em nível de grupo e divisão de trabalho selecione para variação adaptativa do tamanho do cérebro. Isso significa que dentro de um grupo social onde o conhecimento é compartilhado ou os indivíduos são especializados em certas tarefas, os cérebros podem se adaptar para se tornar mais eficientes, como diminuir de tamanho.

“As sociedades de formigas e humanas são muito diferentes e seguiram caminhos diferentes na evolução social”, disse Traniello. “Contudo, formigas Também compartilha com os humanos aspectos importantes da vida social, como a tomada de decisões coletivas e a divisão do trabalho, bem como a produção de seus próprios alimentos (agricultura). Essas semelhanças podem nos dizer quais fatores podem influenciar as mudanças no volume do cérebro humano. “

Os cérebros consomem muita energia e os cérebros menores usam menos energia. Graduação de conhecimento em sociedades humanase, portanto, eles precisam de menos energia para armazenar muitas informações como indivíduos, eles provavelmente prefeririam menos cérebro Tamanho.

Traniello acrescentou: “Sugerimos que este declínio foi devido a uma maior dependência da inteligência coletiva, que é a ideia de que um grupo de pessoas é mais inteligente do que a pessoa mais inteligente do grupo, muitas vezes chamada de ‘a sabedoria das massas’.”

“Esperamos testar nossa hipótese à medida que dados adicionais se tornem disponíveis”, concluiu DeSilva.

Mais Informações:

Jeremy DeSilva et al., Quando e por que o cérebro humano diminuiu de tamanho? Nova análise de ponto de mudança e percepções da evolução do cérebro em formigas, Fronteiras em ecologia e evolução (2021). Jeremy DeSilva et al., Quando e por que o cérebro humano diminuiu de tamanho? Nova análise de ponto de mudança e percepções da evolução do cérebro em formigas,(2021). DOI: 10.3389 / fevo.2021.742639