O teste SpaceX lança o Starship como uma revisão da FAA da licença de lançamento orbital

No início desta semana, Musk enfatizou que “a reutilização completa e rápida é o Santo Graal dos mísseis orbitais”. Ele estava respondendo a um relatório de que o Little Rocket Maker laboratório de foguetes Está avançando na recuperação e reaproveitamento de seus veículos eletrônicos.

A SpaceX deseja que a espaçonave seja totalmente reutilizável, com o foguete e o propulsor capazes de pousar após o lançamento para recuperação em voos futuros. Os foguetes Falcon 9 da SpaceX são parcialmente reutilizáveis. A empresa poderia pousar e relançar regularmente os impulsionadores, mas não o topo ou o estágio do foguete.

Starship é o mega foguete da próxima geração A SpaceX está evoluindo para lançar cargas e pessoas em missões à Lua e Marte. A empresa está testando protótipos em uma instalação no sul do Texas e fez vários voos de teste curtos.

Em uma série de tweets, Musk deixou claro que a SpaceX continua trabalhando para melhorar os motores do Raptor. Ele disse que o Raptor “está atualmente em ~ 270 bar, mas está trabalhando em atualizações para chegar a mais de 300 bar.” Musk se referia à quantidade de pressão da câmara dentro do motor, que mede efetivamente seu desempenho.

A SpaceX instalou um motor a vácuo Raptor – essencialmente uma versão do motor otimizado para uso no espaço – e o lançou pela primeira vez em contato com um foguete de nave estelar. O míssil foi interrompido nas instalações da empresa no sul do Texas durante os testes em um processo conhecido como fogo estático. O motor disparou por apenas alguns segundos.

SpaceX O próximo passo importante nos testes de espaçonaves é o lançamento em órbita. Primeiro, a empresa Requer uma licença de lançamento da Federal Aviation Administration para a tarefa.

A Federal Aviation Administration está conduzindo uma avaliação ambiental das instalações e operações da SpaceX em Boca Chica, Texas. No início desta semana, realizei duas audiências virtuais para membros do público para fornecer seus comentários sobre o processo. A SpaceX expandiu rapidamente suas instalações, que chama de Starbase, desde que o trabalho de desenvolvimento da Starship começou para valer no início de 2019.

As sessões plenárias tiveram uma ampla divisão testemunhal, com um total de 120 palestrantes. Os comentadores incluíram aqueles que expressaram total apoio ao projeto Starship and Musk, com muitos clamando fora do estado. As críticas vieram de representantes de grupos ambientais locais.

Menos da metade dos que comentaram mencionaram que vivem localmente perto das instalações da SpaceX. O comentário final da primeira audiência veio da Comissária da cidade de Brownsville, Jessica Tetro, que disse ter trabalhado com a SpaceX nos últimos 10 anos e observou que a empresa emprega mais de 2.000 pessoas na área.

“Não estou apenas pedindo a você, estou implorando que dê a eles esse passe. Há muitas pessoas aqui na área de Brownsville que se beneficiaram com este projeto e estão vindo para nossa área”, disse Tetro.

A FAA está na quarta etapa da oitava em sua revisão.

Irá avaliar os comentários públicos sobre a sua avaliação preliminar, incluir comentários na sua avaliação e publicar a avaliação final. A FAA, então, decidirá se emitirá um “No Significant Impact Score” (FONSI) ou avisará que iniciará uma revisão mais aprofundada, conhecida como Declaração de Impacto Ambiental (EIS). Este último colocará qualquer lançamento de nave estelar em espera até que a revisão seja concluída.

A proposta de nave estelar da SpaceX submetida à FAA inclui até 20 lançamentos suborbitais por ano e até 5 lançamentos orbitais por ano.