Qual é a posição de Barbie e Lily Gladstone?

Coluna do Círculo de Prêmios: Sandra Holler está caminhando para duas indicações ao Oscar e 'The Holdovers' é um azarão para Melhor Filme?

As indicações de filmes ao BAFTA trouxeram surpresas e surpresas com suas inclusões (e exclusões) este ano.

Sempre um precursor interessante do Oscar, os últimos anos produziram menos sobreposições entre eles, em parte devido à interferência do júri na reunião dos indicados. Isso torna mais complicado entender o que os BAFTAs significam para o cenário geral de premiações, visto que os júris existem apenas para as corridas de direção e atuação, onde a maioria dos eventos chocantes são vistos.

As indicações ao Oscar foram encerradas no início desta semana, portanto não há impacto direto sobre os eleitores. Em vez disso, as nomeações para o BAFTA são apenas guias do que veremos quando as nomeações forem anunciadas.

Aqui estão cinco coisas que aprendemos com as indicações ao BAFTA.

Os apoiadores da Barbie não parecem ser eleitores internacionais.

Muita energia foi gasta na interpretação dos resultados do Globo de Ouro, escolhido por um órgão de votação internacional, no qual a Barbie teve um desempenho fraco. Venceu apenas na categoria Canção Original e na recém-criada categoria Box Office Achievement (sem conexão com o Oscar). Ao mesmo tempo, no Critics Choice, a comédia recebeu seis prêmios respeitáveis, incluindo roteiro original e um grande número de técnicas. Porém, com o prêmio BAFTA, após passar por 15 categorias longlisted, recebeu apenas cinco indicações, que não incluíam Melhor Filme ou Diretor. Não é surpreendente que um filme sobre um brinquedo não seja muito popular entre os eleitores internacionais, o que é um sinal de que o grupo demográfico votante pode não responder com tanto entusiasmo como os seus homólogos nacionais. Observadores mais cínicos podem pensar que isto indica um possível desprezo por Greta Gerwig, a primeira mulher a dirigir um filme de um bilhão de dólares. Isso levará a uma situação semelhante à que aconteceu quando Ben Affleck perdeu o filme “Argo”? Ou como mencionamos durante diverso Mesa Redonda de Podcast No circuito de premiações desta semana, o fato de a Barbie ter feito isso é impressionante o suficiente?

Vale destacar que outro filme não foi bem no BAFTA Awards, perdendo Melhor Filme e Direção – Melhor Filme de 2022, “CODA”. Até mesmo Everything Everywhere at Once do ano passado arrecadou sete Oscars depois de ganhar seu único BAFTA de edição.

Ter cuidado com ambos Jonathan Glazer e Justin Tritt são indicados para Melhor Diretor, com Sandra Holler auxiliando.

Além das omissões de Martin Scorsese (“Killers of the Flower Moon”), Yorgos Lanthimos (“Poor Things”) e Greta Gerwig (“Barbie”), o que torna mais difícil analisar a escalação de direção é adivinhar quem são os dois melhores. Os que obtêm votos são. De acordo com as regras, os melhores diretores são automaticamente nomeados, independentemente do sexo, enquanto os restantes são decididos por um júri. A suposição segura é que Nolan estava entre aqueles que ficaram do lado de Oppenheimer, mas quem fica do lado dele está em debate.

O que mais me interessa são as participações de Jonathan Glazer em “The Zone of Interest” e Justine Tritt, que transmitem habilmente o poder de “Anatomy of a Fall” na corrida de premiações. Em conversas com estrategistas de premiações e eleitores, muitos acreditam que ambos os diretores internacionais poderiam estar entre os diretores indicados ao Oscar. Mas quem irá substituí-los é confuso. Poderia ser algum dos três autores esquecidos? talvez.

Curiosamente, a inclusão de ambos pode ser a pista mais significativa de que a atriz Sandra Holler, que estrela Anatomia e Zona, pode estar caminhando para uma indicação histórica de atuação dupla por seu desempenho impressionante. Esta será a primeira vez que um ator é indicado duas vezes para dois programas em língua não inglesa.

Quanto à inclusão de Bradley Cooper no filme “Maestro”, além do DGA, o ator multi-hifenizado está entre os diretores indicados ao CCA, ao Globo de Ouro e agora ao BAFTA. É mais seguro do que o discurso online espera? Ele definitivamente não deveria contar.

Esnobar a atriz Lily Gladstone é um enorme obstáculo a ser superado.

A campanha de Lily Gladstone para o Oscar sofreu um grande golpe depois que ela recusou um Bafta por Killers of the Flower Moon, com sua rival mais próxima, Emma Stone, de Poor Things, recebendo reconhecimento. Gladstone ganhou o Globo de Ouro de Atriz (Drama), enquanto Stone ganhou de Atriz (Comédia). Além disso, na cerimônia Critics' Choice, Stone levou para casa o prêmio de atriz principal, mostrando uma disputa potencial entre as duas atrizes aclamadas pela crítica.

Com Gladstone fora do BAFTA, isso deixa o SAG Awards como a última chance de ganhar impulso suficiente para vencer a categoria. Desde que os métodos de júri foram introduzidos, a corrida para Melhor Atriz foi a mais prejudicada pelas mudanças. Em 2020, o BAFTA indicou apenas duas atrizes para o Oscar – Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”) e a eventual vencedora do BAFTA e do Oscar Frances McDormand (“Nomadland”). Se Carey Mulligan não tivesse sido rejeitada pelo BAFTA de Mulher Jovem Promissora, ela teria aproveitado sua vitória no CCA e o Oscar? O mundo talvez nunca saiba.

Em 2021, nenhum dos indicados ao Oscar foi indicado para Melhor Atriz, deixando os eleitores da Academia entregues à própria sorte e entregando o prêmio a Jessica Chastain por “Os Olhos de Tammy Faye”, o único vencedor da era moderna sem um BAFTA. (Quando o filme é elegível).

O desprezo de Gladstone foi decepcionante porque é justo presumir que ela estava entre as seis primeiras a receber os votos, e o júri escolheu outras três em seu lugar. De acordo com as regras do BAFTA, os três primeiros votados nas categorias de atuação são nomeados, com o painel de jurados selecionando os outros três.

Mesmo que Gladstone consiga vencer o SAG, o BAFTA Awards proporcionará uma oportunidade para Stone continuar seu impulso, a menos que a dupla indicada Sandra Holler consiga uma vitória, o que é possível dado o desempenho de “Anatomy of a Fall” para o grupo. .

“The Holdovers” é um candidato azarão que ninguém entende.

O drama sincero de Alexander Payne passou despercebido como concorrente desde sua estreia no Telluride Film Festival, onde críticos e jornalistas da indústria se concentraram em “Barbie”, “Moonflower Killers”, “Oppenheimer” e “Bad Things”. O filme recebeu sete indicações notáveis ​​do bloco eleitoral britânico, incluindo entre os cinco primeiros reconhecidos como Melhor Filme. Com dois favoritos na liderança, Paul Giamatti e Dave Randolph, e um forte candidato ao roteiro original, como não poderia ser considerado uma escolha problemática na primeira corrida? Também poderia beneficiar a estrela em ascensão Dominic Cessa, cuja aprovação no BAFTA pode indicar que ele está a caminho do reconhecimento.

“Oppenheimer”

Caso você não acredite, Oppenheimer é quem deve ser batido.

O único filme indicado em todas as grandes cerimônias e cerimônias televisionadas (até agora) é “Oppenheimer”. O drama biográfico de Christopher Nolan liderou a lista do Bafta com 13 indicações, quase o máximo de 15 mencionadas na primeira longa lista. Só faltou as categorias de efeitos visuais especiais (que não foi indicado ao Oscar) e atuação (que não foi indicado ao Oscar). Poderia repetir o mesmo número de indicações ao Oscar na terça-feira.