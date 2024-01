“Little Things Like This”, de Cillian Murphy, abrirá o Festival de Cinema de Berlim

Little Things Like These, um drama histórico estrelado por Cillian Murphy, está programado para abrir o Festival de Cinema de Berlim deste ano.

Dirigido por Tim Millantz a partir de roteiro de Enda Walsh, o filme terá sua estreia mundial na competição do festival no dia 15 de fevereiro. Baseado no livro homônimo de Claire Keegan, ‘Small Things Like This’ revela fatos sobre a Irlanda. Lavandarias Madalena – Horríveis asilos geridos por instituições católicas romanas desde a década de 1820 até 1996, aparentemente para reformar “jovens mulheres caídas”, de acordo com o seu resumo. Keegan escreveu anteriormente “Foster”, que foi transformado no filme irlandês indicado ao Oscar “The Quiet Girl”.

Eileen Walsh, Michelle Fairley e Emily Watson também estrelam “Small Things Like This”. Murphy interpreta o dedicado pai e comerciante de carvão Bill Furlong, que no Natal de 1985 descobre “segredos surpreendentes guardados pela abadia de sua cidade, junto com alguns fatos chocantes de sua autoria”, diz um comunicado à imprensa.

Murphy também produziu o filme ao lado de Alan Moloney para o banner da Big Things Films com Catherine Magee. Matt Damon e Drew Fenton também estão produzindo o filme, e os produtores executivos incluem Ben Affleck, Kevin Halloran e Michael Go for Artists Equity. FilmNation Entertainment está cuidando das vendas internacionais. O filme foi financiado pela Artists Equity e Screen Ireland/Fís Éireann e co-produzido na Bélgica pela Wilder Content.

Murphy está em uma boa fase agora, já que sua atuação em Oppenheimer, de Christopher Nolan, continua ganhando prêmios. Recentemente, ele ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme Dramático e também foi indicado ao SAG Award.

“Com 'Little Things Like These', Tim Melantis conta a história de um homem de poucas palavras, de olhos bem abertos, claros como o céu irlandês. Em The Quiet Girl, já sentíamos a habilidade de Claire Keegan em retratar personagens pequenos e aparentemente simples. e torná-los inesquecíveis; disse Carlo Chatrian, diretor artístico da Berlinale, disse em comunicado: “Aqui sua escrita delicada, rica e humilde encontra um grande intérprete em Cillian Murphy.” “Estamos confiantes de que esta é uma história que combina a bondade que deve ser dirigida aos grupos mais vulneráveis ​​e a força de vontade para se levantar contra a injustiça.” Isto repercutirá em todos. “Estamos ansiosos para lançar este filme ‘tranquilo’, mas excepcional, no início do Zeitgeist Irland 24, uma celebração da cultura irlandesa na Alemanha que dura um ano.”