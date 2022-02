Quais jogos PS5 e PS4 PS Plus para março de 2022 você deseja?

O que é isso março de 2022 PS mais Jogos PS5 e PS4 e quando Jogos PS Plus anunciados em março de 2022? A Sony parece ter eliminado sua própria toupeira, no momento em que escrevo, não há PS mais Vazamento. Escolha o último mês de Planet Coaster: Edição de consoleE a EA Sports UFC 4E as Ataque de Tiny Tina em Dragon Keep: One Shot Adventure in Wonderland Não caiu bem entre os assinantes, com Quase 50 por cento de vocês chamando isso de bobagem. Então vamos esperar que seja Jogos PS Plus de março de 2022 melhorar.

Mais PS maisRefere-se a Todos os jogos gratuitos do PS Plus em 2022 E a Todos os jogos da coleção PS Plus no PS5.

nesta página: PS Plus: Quando serão anunciados os jogos de março de 2022 para PS5 e PS4? PS Plus: Quando os jogos de março de 2022 para PS5 e PS4 estarão disponíveis para download? PS Plus: Quais são os jogos de março de 2022 para PS5 e PS4?

PS Plus: Quando serão anunciados os jogos de março de 2022 para PS5 e PS4?

PS mais Está vazando todos os meses até recentemente, mas está começando a parecer que a Sony colocou o encanamento em ordem novamente. Jogos PS Plus em março de 2022 Será anunciado oficialmente no dia quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022. O anúncio geralmente é lançado às 16h30 GMT, mas se você não tiver certeza de que horas em sua parte do mundo, confira a tabela útil abaixo:

América do Norte: 8h30 PST / 9h30 MST / 10h30 CST / 11h30 EST

8h30 PST / 9h30 MST / 10h30 CST / 11h30 EST Reino Unido/AIRY: 16:30 GMT

16:30 GMT Europa: 17h30 CET / 18h30 EET

17h30 CET / 18h30 EET Ásia/Oceânia: 1h30 JST / 12h30 AT / 3h30 EST

PS Plus: Quando os jogos de março de 2022 para PS5 e PS4 estarão disponíveis para download?

Você sempre pode executar o mais recente PS mais Jogos na primeira terça-feira do mês, que é exatamente o que acontece 1º de março de 2022 nesta ocasião.

PS Plus: Quais são os jogos de março de 2022 para PS5 e PS4?

Não havia rumores ou especulações reais sobre Jogos PS Plus em março de 2022 Até agora, mas sabemos GTA Online Ele será incluído no PS5, provavelmente como um bônus, a partir de 15 de março. Alex 2 E a FAR: Mudando as marés Ambos serão lançados em 1º de março, então provavelmente são candidatos ao PS5 se a Sony planeja introduzir um título totalmente novo como parte da programação. A escolha do mês passado, como mencionado, foi recebida com tristeza, então ele precisará cozinhar algo melhor desta vez. Devido à agenda de lançamentos lotada, com anel antigo E a Horizonte proibido oesteAchamos que algo mais leve pode se encaixar desta vez.

que Jogos PS Plus de março de 2022 Você quer PS5 e PS4? Considere perguntar na seção de comentários abaixo e não deixe de nos informar.