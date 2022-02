Horizon Forbidden West está sendo bombardeado no PS5 e PS4 sem motivo

Não seria um grande lançamento de videogame sem um comportamento embaraçoso para os jogadores. Horizonte proibido oeste Comentários desproporcionalmente negativos foram coletados em Metacrítico Da noite para o dia, e embora ainda mantenha um equilíbrio total de usuários estável, fica claro que as strings 0/10s estão começando a parecer falsas. Muitos de vocês podem se lembrar Nosso Último: Parte 2meio Escândalo de mídia social atraentecaindo no mesmo destino.

Claro, não há nenhuma campanha direcionada contra a saída do segundo ano de Aloy – é apenas a tolice das pessoas. “Provavelmente a maior decepção em um tempo”, escreveu um usuário sobre o jogo de 80 horas ou mais, menos de 24 horas após seu lançamento. “Eu tinha expectativas muito altas. A história é fofa e sem imaginação, a jogabilidade é muito chata. Até os gráficos que foram elogiados são decepcionantes. Eu realmente deixo cair a bola aqui.”

Após a já mencionada saga The Last of Us: Parte 2, Metacritic se comprometeu a fazer alterações em seu sistema de pontos de usuário, para evitar que isso aconteça novamente. Infelizmente, parece que dois anos depois nada realmente mudou. Claro, com certeza. nós Todo mundo sabe que uma pontuação de usuário no site é uma completa perda de tempo, mas ainda pode afetar jogadores menos engajados – e parece que a classificação do Horizon Forbidden West sofrerá um grande impacto.

Claro, o título não está isento de críticas – a plataforma é difícil e há um problema em seu mundo aberto usual – mas nós Gostei do título em geral em nossa análise: “Quaisquer pequenas peculiaridades que derretemos quando lançamos o jogo em todos os cilindros. É um RPG ótimo e super divertido, não há nada como ele.” Se você está apenas começando neste fim de semana, não deixe de conferir nosso site Guia Horizon Forbidden West Para qualquer ajuda.