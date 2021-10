Problemas da cadeia de suprimentos estão impulsionando a Black Friday e as compras de fim de ano

Grandes varejistas estão incentivando as pessoas a comprarem mais cedo do que nunca neste ano, para que os compradores possam fazer algumas pechinchas – Se eles puderem encontrá-los – Evite decepções. A temporada de compras natalinas deve ser caótica Devido a problemas de transporte e cadeia de abastecimento Afeta quase todas as pessoas, e as lojas desejam garantir que os clientes tenham o que precisam antes do feriado.

Apesar dos problemas, os consumidores devem gastar 5% a mais neste ano – uma média de US $ 1.463 por família nesta temporada, de acordo com uma pesquisa divulgada esta semana pela Deloitte. Portanto, para aliviar alguns dos problemas, os varejistas anunciaram que a temporada de compras natalinas já começou – mais de dois meses antes do Natal.

Amazonas

Amazonas AMZN eu comecei Apresentando ‘Ofertas adequadas para a Black Friday’ No início de outubro para iniciar a temporada de férias. A empresa oferece atualmente “grandes descontos em todas as categorias”, de acordo com seu site, incluindo moda, artigos para casa, brinquedos e eletrônicos em uma página especial.

Uma maçã AAPL Hasbro ela tem Marcas conhecidas, como, KitchenAid eSerá deduzido em “dias selecionados” em outubro e novembro. Novos negócios também serão adicionados todos os dias durante os próximos dois meses.

melhor compra

melhor compra BBY A varejista de eletrônicos inicia seus negócios da Black Friday com uma liquidação de quatro dias a partir de 19 de outubro. Mercadorias regulares, incluindo laptops e televisores, terão descontos. Se os clientes perderem,Ela disse que está organizando outro evento da Black Friday a partir de 19 de novembro com “milhares de negócios”.

Ele também atrai compradores hesitantes com sua “Garantia de preço da Black Friday”, o que significa que compensará automaticamente os clientes se os preços caírem antes de 18 de novembro.

Clube do Sam

O Warehouse Club anunciou recentemente que está realizando duas vezes mais “eventos econômicos” este ano do que no ano passado, em resposta a uma pesquisa interna que mostrou que os clientes estão planejando fazer compras no início deste ano. Os descontos serão aplicados na decoração da casa, presentes e alimentos.

Ele também mantém “Merry-ville” em cinco locais ainda a serem anunciados, onde seus membros podem “desfrutar de uma grande experiência de férias, incluindo uma pista de gelo com especiais e muito mais.”

alvejando

Pisque e perca-se: Target já realizou ‘Deal Days’ no fim de semana no início deste mês. Obviamente, mais vendas são esperadas com a aproximação do feriado. Talvez ela tenha algo O esquema é semelhante ao do ano passado Aconteceu o “Black Friday Now”, que foi todo o mês de novembro.

Para quem não pode esperar tanto tempo, a varejista também tem garantia de equiparação de preços até 24 de dezembro. Os clientes-alvo podem solicitar um ajuste de preço se a empresa diminuir o preço entre agora e a véspera de Natal, o que, segundo ela, leva “a pressão e as suposições fora da negociação”.

Walmart

O maior varejista da América reintroduziu a Black Friday no ano passado, quando exibia as vendas todas as semanas em novembro.

A promoção “Black Friday Deals for Days” oferece o que o varejista chama de “preços inacreditáveis” em quase tudo. O primeiro evento começa em 3 de novembro e continua na semana seguinte. Os eventos serão anunciados no final do mês em breve.

este ano, Membros do Walmart + Ele conseguirá fechar esses negócios quatro horas antes dos clientes regulares, um movimento que visa tornar o programa de associação de US $ 98 por ano o “hack final de vida” para seus clientes mais leais.

Barriga Cavallans, da CNN Business, contribuiu para este relatório.