Priyanka Chopra e Nick Jonas são “gratos” um ao outro. O que está no título?

Priyanka Chopra compartilhou esta foto. (Cortesia Priyanka Chopra)

Destaques Priyanka Chopra abandonou seu apelido do Instagram recentemente

Priyanka e Nick se casaram em 2018

A atriz então aparecerá em Matrix 4

Nova Delhi:

Priyanka Chopra e Nick Jonas Eles certamente sabem como suprimir rumores e assim o fizeram com elegância. Depois que a atriz retirou seu sobrenome Chopra e seu marido, Nick Jonas, de sua conta nas redes sociais, especulações sobre a separação do casal começaram a surgir nas redes sociais. O casal de estrelas fechou todos os relatórios do Dia de Ação de Graças postando fotos hilárias. Priyanka Chopra escreveu: “Estou muito grata. Amigos e família … Amo você, Nick Jonas. Feliz Dia de Ação de Graças a todos que estão celebrando.” Nick também postou a mesma foto no Instagram e escreveu: “Feliz Ano Novo, obrigado! Grato a você.”

Dê uma olhada na postagem de Priyanka Chopra aqui:

No início desta semana, a mãe de Priyanka Chopra, Madhu Chopra, recentemente abordou os rumores sobre a separação de Priyanka e Nick e disse Notícias 18, “É tudo bobagem, não espalhe boatos.”

Priyanka Chopra e Nick Jonas Eles se conheceram no grande evento de moda Met Gala 2017, onde representaram a estilista Ralph Lauren. A cantora fechou toda a loja Tiffany em Nova York para escolher o anel de Priyanka Chopra. Ele havia pedido Priyanka em casamento no aniversário dela, durante as férias em Londres. Eles se casaram no Palácio de Umaid Bhawan em 2018.

Priyanka Chopra próximo projeto CasteloÉ uma série de multiproduções da Índia, Itália e México que também conta com Richard Madden e será dirigida pelos irmãos Russo. Castelo É o segundo projeto de Priyanka Chopra com o Amazon Prime Video após seu anúncio de Projeto Sangeet, um reality show de dança com o tema Sangeet, que ela será co-apresentadora com Nick Jonas. Priyanka Chopra foi vista pela última vez na Netflix Tigre branco, baseado no romance vencedor do Prêmio Booker de Aravind Adyga. Também aparecerá em Matrix 4.