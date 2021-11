Thanksgiving Weekend oferece uma festa de bilheteria para crianças e adultos

O filme de animação da Disney “Encanto” com música do criador de Hamilton Lin-Manuel Miranda deve arrecadar uma estréia doméstica de US $ 35 milhões durante o feriado de cinco dias – o suficiente para ganhar no fim de semana. Quanto à MGM’s “ Gucci House Um verdadeiro thriller policial estrelado por Lady Gaga e Adam Driver, este filme pode cair para o segundo lugar.

Para recuperar verdadeiramente os cinemas, os filmes de família e os filmes que não são reiniciados, pré-cópias ou sequências são essenciais para a bilheteria. Ambos os filmes deste fim de semana são exclusivos para os cinemas e podem proporcionar uma grande sensação de bilheteria para os cinemas.

“Para realmente se recuperar – para encontrar seu pulso cinematográfico – esses gêneros não só terão que estrear com números melhores do que o esperado, mas continuarão a percorrer o longo corredor de férias”, Jeff Bock, analista sênior da empresa de pesquisa de entretenimento Exhibitor Relations , disse à CNN. Negócios. “Para que os cinemas realmente lotem, Hollywood precisa de vários gêneros pop, não apenas de super-heróis salvando o dia.”

Houve muitos filmes de família este ano, como “The Boss Baby: Family Business”, “Raya and the Last Dragon”, “Tom e Jerry” e “Space Jam: A New Legacy”, mas nenhum desses filmes foi mostrado exclusivamente para cinemas. “Encanto” será exibido nos cinemas por um mês antes de chegar à Disney + perto do Natal, dando aos cinemas uma grande oportunidade de arrecadar dinheiro antes que o público possa ficar em casa e assistir.

Bock observou que, ao longo dos anos, a Disney lançou grandes filmes para a família como “Frozen” e “Moana” durante o Dia de Ação de Graças e, embora “Incanto” não esteja esperando esses filmes, pode estar “na disputa pelo primeiro lugar” neste fim de semana .

Filmes de família como “Encanto” podem ter apoio desde a infância A vacina agora pode ser obtida nos Estados Unidos. Se mais crianças forem vacinadas, os pais podem ficar mais confiantes em levar as crianças aos cinemas.

No outro extremo do espectro, um grande fim de semana de “House of Gucci” pode ser um sucesso raro entre os dramas adultos este ano.

Se você olhar para os dez melhores filmes do ano, oito dos dez filmes são de uma franquiaE Como ‘Black Widow’EOu uma sequência, como ‘Não há tempo para morrer’ECom ‘Free Guy’ e ‘Jungle Cruise’ sendo os únicos dois extremos.

Quanto aos filmes que não têm super-heróis ou 007 salvando o mundo, muitos não se saíram bem este ano nas bilheterias.

Lady Gaga para salvar o dia?

comscore calendário Dramas de hardcore adulto, como “The Last Duel”, “The Many Saints of Newark”, “Last Night In Soho” e “Dear Evan Hansen”, arrecadaram menos de US $ 20 milhões no mercado interno este ano, de acordo com

Sean Robbins, analista-chefe da Boxoffice.com, disse à CNN Business que o público com mais de 35 anos estava “entre os que ficaram para trás pelo retorno de um filme devido à abundância de cautela em relação à pandemia”, mas que a “Casa de Gucci” pode mudar qual – isso.

“Um filme repleto de estrelas como House of Gucci parece demonstrar por que a experiência cinematográfica continua sendo um cenário convidativo e insubstituível para tais eventos cinematográficos icônicos”, disse ele. “Este é o tipo de filme projetado especificamente para atrair pais, tias, tios e até jovens adultos após uma grande refeição de Ação de Graças.”

Embora os filmes de super-heróis sejam o foco de Hollywood (e eram antes da pandemia), é importante que os cinemas tenham uma variedade. Isso inclui filmes para a família como “Encanto” e filmes para um público mais antigo, como “Casa da Gucci”.

“O público é diverso e complexo, assim como a bilheteria quando é lançado em todos os cilindros”, disse Robbins. “Os filmes de quadrinhos atraem mais atenção e certamente estão próximos do centro financeiro de gravidade da indústria, mas uma variedade de conteúdo voltado para todos os grupos demográficos foi e sempre será parte integrante do sucesso contínuo da experiência teatral.”