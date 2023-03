Príncipe Harry acusa Associated Press de ser ‘criminoso’

28 de março de 2023, às 20h22 GMT Atualizado há 6 minutos

legenda da foto, O príncipe Harry criticou as tentativas dos Associated Newspapers de anular o caso da Suprema Corte

O príncipe Harry diz que está determinado a responsabilizar o editor do Mail, pois diz estar “profundamente preocupado” com seu “poder, influência e criminalidade incontroláveis”.

Seu testemunho foi revelado como parte de seu caso de privacidade contra a Associated Newspapers.

Nele, ele também alegou ter sido deixado de fora das discussões da família real sobre tomar medidas legais sobre o hack do telefone.

Ele compareceu à Suprema Corte para um segundo dia de argumentos legais na terça-feira.

O duque de Sussex e seis outros reclamantes, incluindo Sir Elton John e a baronesa Doreen Lawrence – mãe do adolescente assassinado Stephen Lawrence – alegam que suas informações pessoais foram obtidas ilegalmente e usadas como material para a história do Daily Mail and Mail on Sunday.

O Associated Newspapers rejeitou as alegações como “distorções absurdas” baseadas em uma “viagem de caça”.

Na declaração do duque, ele criticou as tentativas da editora no tribunal nesta semana de encerrar o caso por motivos legais.

“Injusto não é uma palavra grande o suficiente para descrever o fato de que a Associated está tentando, neste estágio inicial, impedir que eu faça minha reclamação”, dizia o comunicado.

“Se o jornal mais influente e popular do Reino Unido pode escapar da justiça sem julgar minhas alegações, o que isso diz sobre a indústria como um todo e as consequências para nosso grande país.

“Estou fazendo esta afirmação porque amo meu país e continuo profundamente preocupado com o poder, influência e criminalidade do Associado.”

A declaração detalha as histórias que o duque afirma terem sido baseadas em informações privadas obtidas ilegalmente.

Eles incluem relatos de seus relacionamentos com duas namoradas.

Ele também critica uma história sobre sua reação, junto com a de seu irmão William, à publicação de fotos de sua mãe moribunda na mídia italiana.

“É realmente nojento”, diz ele, com um “discurso brusco” e “uma referência explícita a um telefonema”.

“Meu irmão e eu éramos relativamente jovens na época (eu tinha apenas 21 anos) e conversávamos em particular sobre fotos de nossa falecida mãe que haviam sido colocadas em domínio público.” READ Perigo! Produtor revela segredo raro ao se desculpar por 'erro fatal'

O príncipe Harry disse em seu depoimento que a família real – que ele chamou de fundação – reteve informações sobre a possibilidade de uma ação legal em resposta à interferência da mídia.

Ele disse que só começou a conversar com um proeminente advogado da família real quando começou a namorar sua agora esposa e ela publicou “histórias de difamação”.

O príncipe diz que finalmente percebeu que poderia entrar com uma ação legal pelo hack do telefone em 2018.

Ele disse: “A fundação deixou claro que não precisamos saber nada sobre hacking de telefone, e deixou claro para mim que a família real não se sentou no banco das testemunhas porque isso abriria uma lata de vermes .”

legenda da foto, Sir Elton John e seu marido, David Furnish, entraram com ações no caso da Suprema Corte

Enquanto isso, o também queixoso Sir Elton John acusou um investigador particular de grampear seu telefone residencial e o de seu jardineiro.

Ele disse que foi “uma violação de nossa casa e da segurança de nossos filhos e entes queridos”.

Sir Elton está pedindo indenização por 10 artigos nos quais ele diz que os endereços postais “informações mal utilizadas que roubaram de nossa família e amigos”.

Em seu depoimento, ele disse que o Post explorou “amor, conexão, confiança e conexões para ver quais informações estavam sendo compartilhadas confidencialmente”.

Sir Elton v Associated Newspapers inclui a alegação de que um investigador particular obteve detalhes de sua saúde, incluindo que ele “caiu em um avião”.

Seu marido, David Furnish, também está entrando com ações no processo da Suprema Corte.

Sua declaração revela que a atriz Liz Hurley avisou o casal para alegar que suas ligações ao vivo foram interceptadas por um investigador que trabalhava para o Mail on Sunday.

Ela disse que o detetive parecia saber que Sir Elton não tinha um telefone celular próprio e estava usando vários telefones fixos.

A Sra. Hurley afirmou que suas ligações foram grampeadas.

legenda da foto, Baronesa Lawrence

A baronesa Lawrence afirma que investigadores particulares que trabalham para o jornal Daily Mail grampearam seu telefone residencial e invadiram seu correio de voz. READ Marvel 'Blade' Reinicializar Elenco Delroy Lindo, Disney confirma - Prazo

Em sua própria declaração ao Supremo Tribunal, também acusou o jornal de contratar investigadores para monitorar suas contas bancárias e contas telefônicas.

Ela diz que confia no Daily Mail, que defendeu vigorosamente a justiça para sua família, mas conclui: “Fui feita de idiota”.

O Associated Newspapers rejeitou suas alegações como “distorções horríveis e infundadas”.

A editora disse que as alegações foram baseadas nas palavras do investigador particular Jonathan Reese, que cumpriu pena de prisão por perverter o curso da justiça.

Em uma declaração no ano passado, o Associated disse: “É profundamente triste que quem quer que coordena essas alegações de forma tão cínica e sem escrúpulos pareça ter persuadido a Baronesa Lawrence – a quem o Mail tem o maior respeito e admiração – a endossar a palavra de alguém tão como este mentiroso flagrantemente desacreditado.” Óbvio e indigno de confiança.”

Mas a Baronesa Lawrence disse em seu depoimento, que não foi lacrado pelo tribunal, que temia que as ações dos investigadores particulares tivessem paralisado as investigações sobre o assassinato de Stephen.

Em sua declaração, ela disse: “Desenvolvemos boas relações com a imprensa e em fevereiro de 1997 nos juntamos ao Daily Mail, que sempre foram os guardiões da verdade e da justiça, as pessoas que combatem a corrupção e mantêm as rédeas.” Pessoas más estão sendo responsabilizadas e realmente se importam com o fato de que os assassinos de meu filho foram libertados.”

Mas quando ela descobriu o suposto uso de investigadores particulares, ela disse que havia um “nível de confiança” e “a traição que senti quando isso foi tirado e percebi que era tudo falso foi intensa”.

Ela acrescentou: “Não consigo pensar em nada menos do que roubar e explorar informações de um assassinato, de uma mãe que enterrou seu filho e de pessoas que fingem ser minhas amigas.

“Foi um novo choque e injustiça para mim.”

As alegações no caso contra a Associated Newspapers incluem escutas telefônicas, “hacking” de mensagens de correio de voz e o uso de investigadores particulares para obter dados pessoais.

Mais de 70 jornalistas foram implicados nas alegações de sete requerentes – Príncipe Harry, Sir Elton John, seu marido David Furnish, Sadie Frost, Liz Hurley, Baronesa Doreen Lawrence e Sir Simon Hughes. READ Jennifer Lawrence esclarece críticas de filmes de ação liderados por mulheres

Seus nomes não podem ser informados por motivos legais.

Os argumentos legais na terça-feira centraram-se nos livros que descrevem os pagamentos que a Associated Newspapers (ANL) fez a 19 investigadores particulares no passado, supostamente trabalhando para os jornalistas.

Os sete reclamantes dizem que eram grandes somas de dinheiro e evidências de que métodos ilegais foram usados ​​para coletar informações sobre eles.

As revelações à investigação dos padrões jornalísticos de Leveson foram feitas em 2011. A ANL está tentando arquivar parte do caso porque, segundo ela, os arquivos de Leveson não podem ser usados ​​em outros casos, devido a regras de confidencialidade.

A empresa também diz que dois dos advogados do caso, Sir Simon Hughes, estiveram intimamente envolvidos na investigação de Leveson e se comprometeram a não divulgar os documentos que receberam.

Os advogados da ANL disseram ao tribunal que essas restrições devem ser removidas pelo governo se as evidências forem usadas no caso atual. Isso não aconteceu e eles disseram que as partes do processo que dependiam dos livros de contabilidade deveriam ser excluídas.

Mas David Sherborne, que representa os sete que estão processando a Associated, disse ao juiz, Sr. Nicklin, que os livros foram de fato obtidos por um jornalista investigativo, não pela investigação de Leveson.

Como advogado sênior na investigação de Leveson, representando vítimas de invasões da imprensa, ele pessoalmente concordou em não divulgar informações sigilosas.

Mas ele disse que a promessa terminou quando o relatório da investigação foi publicado em 2012.

O tribunal também ouviu uma declaração de testemunha do investigador particular Gavin Burroughs, que negou todas as alegações de que ele hackeou telefones, grampeou telefones fixos ou carros grampeados em nome do Daily Mail ou do Mail on Sunday.

Respondendo às alegações específicas feitas pelo príncipe Harry, baronesa Lawrence, Elton John, David Furnish, Sadie Frost e Liz Hurley, ele disse: “Não fui instruído ou autorizado pelo Mail on Sunday ou The Daily Mail a realizar coleta ilegal de informações. .”