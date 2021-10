Prefeito de Roma perde candidatura à reeleição e derrota para o Movimento Cinco Estrelas

Mas os problemas da cidade se amontoaram à vista, assim como o lixo não coletado, atraindo bandos de gaivotas, corvos e até porcos famintos. uma epidemia de cova Ele não viu nenhuma reforma à vista. Os ônibus públicos estavam pegando fogo e alguns ciclistas reclamaram que as ciclovias que o prefeito havia construído eram inseguras e mal conservadas.

Então, na noite de sábado, horas antes da abertura das urnas, uma ponte do século 19 em um bairro moderno de Roma pegou fogo. Investigadores e especialistas ainda estão pesquisando as causas do incêndio, mas a metáfora da queima de Roma era tão Não se perca nos críticos da Sra. Raji.

As eleições municipais foram realizadas na segunda-feira em mais de 1.000 cidades e vilas italianas, mas ainda não está claro o que elas significam para a política nacional. As próximas eleições parlamentares podem demorar mais de um ano e meio.

O primeiro-ministro Mario Draghi, um independente e ex-presidente do Banco Central Europeu, tem amplo apoio no Parlamento, mas a baixa participação eleitoral pode ser um reflexo do descontentamento geral entre os eleitores. Apenas 48,8% dos eleitores de Roma foram às urnas, cerca de 10% menos do que há cinco anos, e a média nacional caiu para pouco menos de 55%, o nível mais baixo de todos os tempos.

O destino da Sra. Raji foi, em parte, um reflexo de seu partido. O apoio do Five Star sangrou desde a eleição nacional triunfante em 2018, quando ganhou a maior parte dos votos e fez parte da coalizão governista.

“Prometer mudanças quando você está na oposição é uma coisa, e transformá-las em políticas eficazes quando você está no governo é outra”, disse Roberto Pursio, professor de sociologia política da Universidade de Milão em Bicocca. “Nesse sentido, segui este caminho descendente.”

Em Roma, cresceu a decepção com a Sra. Raggi por ela não ter conseguido formar uma equipe forte, muitas vezes substituindo membros seniores do Gabinete, paralisando as decisões administrativas.