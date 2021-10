A operação do Mossad para encontrar informações sobre o soldado desaparecido Ron Arad foi um fracasso – relatos

Operação do Mossad para descobrir informações sobre o paradeiro do soldado israelense Ron Arad, desaparecido desde 1988 – Na segunda-feira, o primeiro-ministro Naftali Bennett anunciou – Foi um fracasso, disse o chefe da agência de espionagem israelense.

Foi uma operação corajosa, ousada e complexa, mas foi um fracasso. O Canal 12 citou o chefe do Mossad, David Barnea, em uma reunião interna.

Era melhor não anunciá-lo. A agência também citou um oficial de defesa não identificado como dizendo.

As notícias do Canal 13 citaram um oficial dizendo que Bennett havia “explorado politicamente uma operação delicada”.

Durante seu discurso na abertura da sessão de inverno do Knesset, Bennett revelou que agentes do Mossad haviam saído recentemente em uma missão para descobrir o paradeiro de Arad, o navegador da Força Aérea Israelense que foi capturado em 1986 e teve notícias dele pela última vez em 1988.

Foi um processo complexo e extenso. É tudo o que podemos dizer agora “, disse Bennett ao plenário do Knesset.” Fizemos mais esforços no caminho para compreender o destino de Ron. “

O primeiro-ministro Naftali Bennett fala durante a abertura da sessão de inverno no Knesset, 4 de outubro de 2021 (Olivier Fitoussi / Flash90)

Bennett disse que a operação envolvendo agentes e agentes do Mossad ocorreu no mês passado na tentativa de descobrir o que aconteceu com Arad, que é dado como morto.

Na esteira dos relatórios de segunda-feira criticando Bennett por revelar a operação, o Gabinete do Primeiro Ministro emitiu um comunicado chamando-a de “uma operação bem-sucedida executada com objetivos operacionais excepcionais”.

“Levar a informação aos membros do Knesset e ao público em geral tem sido valioso, pois expressa o grande esforço e compromisso de devolver nossos filhos às suas fronteiras, mesmo depois de muitos anos de sua captura pelo inimigo. falso ”, dizia a declaração.

O primeiro-ministro Naftali Bennett (à direita) e o chefe do Mossad, David Barnea, se reúnem no escritório do primeiro-ministro em Jerusalém, 15 de junho de 2021 (Haim Tzach / GPO)

Arad foi libertado sob fiança durante uma operação no sul do Líbano em 1986. Israel acredita que ele foi capturado pelo movimento xiita Amal antes de ser extraditado para o Irã, transferido do Líbano para o Irã e depois retornado novamente.

Vários sinais de vida foram recebidos nos primeiros dois anos de sua prisão, incluindo fotografias e cartas, a última das quais enviada em 5 de maio de 1988.

Há muito se acredita que Arad morreu há muitos anos, embora os relatórios de inteligência difiram quanto às circunstâncias, momento e local de sua morte.

Em 2016, um relatório mostrando Que ele queria ser morto e enterrado em 1988 perto de Beirute. Mas um comitê do IDF decidiu em 2004 que Arad morreu na década de 1990 após ter sido negado o tratamento médico.

Em 2006, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse que o grupo acreditava que Arad havia morrido e que seu local de sepultamento era desconhecido e, em 2008, o negociador alemão Gerhard Konrad disse a Israel que o Hezbollah disse que Arad morreu durante uma tentativa de fuga em 1988.

Ron Arad. (Força Aérea de Israel)

Ronen Merav, um amigo próximo de Arad – que teria completado 63 anos este ano – disse à Rádio do Exército na segunda-feira que estava grato por Israel “não ter descansado e continuar procurando por Ron”. Essa atividade vem acontecendo há muitos anos, disse Merav, “infelizmente com pouco sucesso. Espero que Ron Arad saiba que continuamos a procurá-lo”.

Falando na segunda-feira, Bennett agradeceu pessoalmente à equipe do Mossad – em nome da esposa de Arad, Tami e também da filha Yuval – por seus esforços e por sua “dedicação, compromisso e fraternidade de guerreiros, mesmo depois de todos esses anos”.

O primeiro-ministro disse que o retorno dos prisioneiros “é um valor judaico que se tornou um dos valores mais sagrados do Estado de Israel”. Ele ressaltou que continuar a buscar notícias sobre Arad depois de mais de três décadas é “o tipo que parece estranho, e talvez um pouco extremo para quem olha o Estado de Israel de fora. Mas é isso que nos distingue e distingue nós.”

Bennett prometeu “continuar a trabalhar para levar todos os nossos meninos para casa, onde quer que estejam.”

2018, agentes do Mossad fica bem Um relógio de pulso que pertenceu ao espião israelense Eli Cohen, que foi executado na Síria em 1965 e cujo corpo nunca foi encontrado.