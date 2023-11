Portugal perde mais de um milhão de crianças

Portata, um banco de dados estatístico Fundação Francisco Manuel dos SantosA Universal decidiu marcar o Dia dos Direitos da Criança com uma série de conjuntos de informações para ajudar a criar um perfil demográfico dos jovens.

Desde o início verifica-se que “nos últimos 50 anos, Portugal perdeu mais de um milhão de crianças e jovens”, o que representa hoje 12,8% da população total.

Segundo Portata, e com base em dados do Office for National Statistics (INEm 2022, viviam em Portugal 1,3 milhões de crianças e jovens até aos 15 anos, dos quais 51% eram do sexo masculino e 49% do sexo feminino.

“O número de crianças e jovens caiu quase para metade (-46%) em 50 anos: até ao início da década de 1980, as crianças e jovens eram pelo menos um quarto da população e, em 2022, serão 12,8%. de crianças entre 5 e 9 anos (-50%) Diante disso, a diminuição foi registrada em todas as faixas etárias”, afirma Portata.

Isto faz de Portugal “o segundo país da UE com a menor proporção de crianças e jovens na sua população”, depois da Itália, que lidera a tabela.

“Segundo as projeções do INE, a população jovem em Portugal diminuirá de 1,3 milhões em 2022 para 1,1 milhões em 2050 e 1 milhão em 2080”, acrescenta.

Por outro lado, “mais de 65 mil crianças e jovens têm cidadania estrangeira em Portugal, o que representa 4,9% do total da população com menos de 15 anos”, 18% destas crianças já nasceram em Portugal.

Entre as 65 mil crianças estrangeiras destacam-se as nacionalidades brasileira (45%), angolana (8%) e chinesa (4%), com igual prioridade em cerca de 12 mil crianças nascidas em Portugal e distribuídas a nível nacional com 29. % brasileiros, 15% chineses, 9% angolanos, 6% cabo-verdianos e 5% ucranianos.