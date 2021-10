Portugal para todas as estações | Viver fora

À medida que o mundo se reabre e as viagens ao exterior se tornam mais fáceis, é hora de planejar uma caminhada até o clima mais quente com que você sonha. Num sítio onde se pode caminhar o ano todo, em trilhos onde a maioria das pessoas são famosas e não outras, Portugal cola todas as caixas.

Um dos destinos de caminhada mais desconhecidos da Europa, vagamos alegremente por suas florestas de sobreiros e falésias costeiras da Arábia durante os meses de inverno. Nós pegamos Rota Vicentina em Allendez E isto Algar Em novembro, e até entrou dentro Parque Nacional da Peneda-Gerês, No norte do país, em camisetas em fevereiro. É certo que estávamos escalando montanhas na época.

Com percursos pedestres, trilhos de montanha e trilhos de praia espectaculares, Portugal oferece algo para cada caminhada e experiência. E como não é conhecido como um destino para caminhadas, é improvável que você encontre a multidão. Ao longo do ano, o clima ameno contribui para a mistura; Você terá dificuldade em encontrar a rica história, cultura e gastronomia, bem como o albergue de propriedade local, e o melhor perto de casa.

Quando as noites chegam, as longas horas de luz do dia, o sol quente e o céu claro parecem atraentes, então não é tarde demais para reservar a viagem deste ano ou fugir no início da primavera.

Quando ir … onde

No Atlântico, seis graus mais perto do equador do que Lisboa, a Madeira é famosa pelo seu clima marinho subtropical. É uma ilha criada para as viagens de inverno, com as correntes marítimas proporcionando dias quentes e um destaque floral permanente. Mas pode ser surpreendente saber que Portugal continental também desfruta de outonos quentes e invernos amenos.

Morar na zona do Cedapal, a nossa época preferida para decorar as botas de outono e inverno, quando os dias estão do lado certo do calor, as chuvas de Outubro trazem novo brilho às paisagens escaldantes de verão. Também no sul do Algarve, o céu limpo com céu ameno e quente é visto no campo durante os meses de novembro e dezembro. Arbutus As árvores queimam as colinas de Monzig com sua cor vermelha. Quando seus amendoais explodem em nuvens de flores brancas e macias em fevereiro, dezembro traz o aroma das laranjas dos pomares.

As férias de primavera oferecem as melhores vistas das inúmeras flores e orquídeas silvestres de Portugal. Nas regiões centro e sul, a melhor época para capturar o espectro de cores é de meados de abril ao início de maio, e no norte, mais pastagens e margens de rios florescem no final de maio e início de junho. Explorar tudo a pé com uma excursão autoguiada não pode ser fácil. Como foi aprovado nos últimos dois anos Qual é o único? Fornecedor recomendado para passeios autoguiados, A Intravel oferece uma caminhada de 7 noites no ‘jardim flutuante’ de Portugal ‘Madeira – Hidrovias e Flores’ As datas de saída dos turistas vão até o final de novembro, com preços que variam de £ 840 por pessoa (incluindo voos). Para um continente, há um feriado de caminhada de 7 noites em um único centro ‘Algarcase Coast & Hills’, Custa 75 675 por pessoa. As datas de partida são durante todo o ano (exceto julho e agosto)

Acima: curvas do mar abaixo dos sete vales suspensos no Algarve em novembro. À esquerda: zonas húmidas de Alwar à noite no Algarve. READ Web Summit: O maior evento global de tecnologia a ser realizado em Lisboa, Portugal

3 tours para promover

Portugal oferece férias para caminhadas que se adaptam a todas as aptidões e ambições: desde caminhadas na selva a comer.

Quer ser desafiado?

Para portugal Cruel e muito rude Abaixo do sopé, ao norte na primavera, fica o único parque nacional de Portugal, Beneda-Gers, no início do verão ou outono. As montanhas cortadas, planaltos altos e vales Kottavi aqui cobrem os santuários, as estranhas aldeias de granito e os lagos de montanha. É também um dos últimos santuários do lobo ibérico. Para caminhantes experientes, o roteiro recomendado é o passeio de 7 noites no Intravel ‘Autoestradas do Norte de Portugal’ (Voos de 875 pp, excluindo voos)

Percursos de montanha na Peneda-Gerês.

Prove cada etapa (e chip)

Para Caminhada suave, O Minho está situado abaixo da fronteira da Galiza e é considerado por muitos portugueses como uma bela parte da paisagem. Algumas das mais antigas e belas cidades de Portugal, juntamente com as vinhas, são as melhores codornizes da região. Vinho verdeO rio Lima se estende por seu vale nomeado. Você pode conectar Surf fácil nas margens do rio Estadia de 7 noites em casarões históricos da região ‘Casas senhoriais do Minho’ Walking Vacation (de voos de 835pp, excluindo voos)

Ponte Romana em Ponte de Lima, Minho.

Para cultura e comida

Você pode seguir seu próprio caminho Caminhos moderados Com a empolgação das riquezas culturais do pouco conhecido Parque Natural da Arabida. Cristas de moinhos de vento e manchetes distantes fornecem drama, o mais famoso da região Meia frita (Cutfish frito), queijo ácido e vinhos premiados vão trazer um sorriso aos rostos dos gastrônomos caminhantes. Look de 7 noites ‘Do Cabo ao Castelo’ As melhores férias nesta exótica península (a partir de 30.730 pp, excluindo voos)

