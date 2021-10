Problemas na cadeia de distribuição estouram para os principais fabricantes de bicicletas da Europa em Portugal

A Inquiries, o principal fabricante, está se esforçando para ficar à frente do Peloton.



Os principais fabricantes de bicicletas da Europa em Portugal estão aproveitando uma explosão de demanda impulsionada por uma epidemia, mas a crise da cadeia de suprimentos ligada à Ásia foi suspensa.

O Innocents Bike Group está se esforçando para ficar à frente do Peloton, próximo à cidade de Aqueda, no norte do país, no cluster de produção voltado para a exportação do país.

“Temos pedidos em meados de 2023, mas podemos atendê-los?”, Pergunta o gerente de exportação Philip Motta.

Em meio a quatro linhas de montagem que empregam quase 200 trabalhadores distribuindo 40 marcas, Motta diz que as pessoas na crise do vírus corona estão “lutando para conseguir bicicletas, então vendemos muito”.

No entanto, ele disse à AFP que o “aumento nos pedidos” levou a “uma escassez de peças sobressalentes vitais”.

A entrega de fornecedores principalmente asiáticos pode levar até dois ou três anos, diz Motta.

Quando a empresa começou a montar bicicletas para o Uber, com a marca de cal sob o salto, o faturamento disparou de três milhões de euros (US $ 3,5 milhões) para 50 milhões de euros no próximo ano.

A erupção do Covit-19 reduziu as vendas para மில்லியன் 37 milhões em 2020 porque as pessoas estavam inicialmente trancadas em casa antes de sair e comprar bicicletas.

A expectativa é de que este ano permaneça no mesmo nível, já que o aumento da demanda gerou déficit.

“Se tivéssemos as peças, poderíamos facilmente ter ganho 60 ou 70 milhões de euros”, orgulha-se Motta. A nova fábrica foi inaugurada no ano passado com uma capacidade de 250.000 unidades no ano passado, mas espera fechar 2021 com cerca de 140.000.

‘Ponta’

Os sonhos da logística terminam em 2023, o que incentiva Portugal a esperar com confiança 8.000 colaboradores no setor.

Desde que a Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas da ABIMOTA lançou sua campanha de exportação em 2015, as vendas de circulação no exterior quase dobraram, atingindo 25.425 milhões no ano passado.

Além disso, em 2021, apesar dos problemas da cadeia de abastecimento, eles podem subir para 30 por cento novamente, de acordo com o secretário-geral da Abimoda, Gil Nadais.

“Temos muitas empresas sofisticadas, algumas das melhores da Europa ou do mundo”, diz ele, citando a primeira empresa não asiática que fabrica armações de carbono, a única fábrica de robôs do mundo que solda armações de alumínio ou líder mundial em selas infantis.

Portugal produziu 2,6 milhões de bicicletas no ano passado e quase todas foram para exportação. Segundo dados do Eurostat, o ciclo conecta o país às grandes potências Itália e Alemanha para as exportações.

Medidas anti-despejo

Metade das unidades vieram das oficinas da RTE, que abastece a empresa desportiva francesa Decathlon, e vão expandir a fábrica de Vila Nova de Gaia perto do Porto e abrir um segundo andar na Polónia.

Além de mão de obra barata e boas habilidades tradicionais, a UE se beneficiou de tarifas sobre bicicletas importadas da China.

“Sem medidas anti-dumping, nosso departamento não estaria onde está”, diz Gill Nadais. Ele reconheceu que a produção começou a crescer antes da epidemia, que estava diminuindo em outras partes da Europa.

De acordo com Kevin Maine, chefe da indústria de ciclismo na Europa, espera-se que a indústria de ciclismo no continente cresça 15% ou 10 milhões de unidades por ano até 2030.

“O preço médio de uma bicicleta, o uso médio de uma bicicleta, a penetração das e-bikes … é melhor na Europa do que em qualquer outro lugar do mundo”, diz ele.

“Portanto, onde quer que você faça bicicletas, você tem que levar a Europa a sério.

“A indústria portuguesa e outros grupos europeus têm de ter sucesso porque muitas empresas vão agora decidir que a Europa é um grande investimento de longo prazo”.

