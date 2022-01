Portugal está em chamas com um plano para eleitores positivos para o Governo

Lisboa – O governo português está empolgado com seus planos para permitir que os pacientes com COVID-19 votem nas mesas de voto nas próximas eleições, enquanto as autoridades lutam para suprimir o direito de voto com o dever de proteger a saúde pública.

O governo anunciou na quinta-feira que os eleitores elegíveis que foram vitimados e trancados em casa – as autoridades estimam que até 600.000 no dia da eleição de 30 de janeiro – poderão votar pessoalmente como uma exceção.

No entanto, sugere que eles só devem votar entre 18h e 19h, quando as urnas são tradicionalmente menos movimentadas, disse o ministro da Justiça e Interior, Francisco van Dunnem, após a reunião do gabinete.

Ele disse que não era prático estabelecer calçadas e cabines separadas nas assembleias de voto para as pessoas afetadas.

Disse acreditar no “comportamento historicamente exemplar” dos portugueses para garantir que a votação decorresse de forma segura e tranquila.

Na quinta-feira, Portugal registrou oficialmente 56.000 novos casos diários de COVID-19 – um novo recorde em meio a um recente aumento nas acusações contra a variante Omigron.

O uso de máscaras em locais públicos fechados é obrigatório, tendo a Direção-Geral da Saúde recomendado que as pessoas infetadas usem máscaras cirúrgicas ou máscaras FFP2 – mas não máscaras de pano – nas assembleias de voto. Além disso, exceto para transporte público, eles têm que ir a pé ou de carro.

A Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública expressou surpresa com a medida, dizendo que representa um “fracasso de planejamento” para a eleição de dois meses atrás.

A associação disse em comunicado que a decisão do governo estabelece um “precedente inevitável” e tornaria mais difícil para as autoridades de saúde forçar mais vítimas a ficar em casa, permitindo que saíssem da prisão.

Ele disse que os médicos seriam recomendados a recusar qualquer responsabilidade médica relacionada a ações do governo.

Apesar do aumento do número de vítimas em Portugal, as autoridades dizem que a pressão sobre o sistema público de saúde continua administrável. Na quarta-feira, havia 2.000 pessoas no hospital e 152 em terapia intensiva.

89% da população de 10,3 milhões está totalmente vacinada, uma das taxas mais altas do mundo, segundo o Ministério da Saúde.

