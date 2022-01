Por que todo mundo vai para Portugal

A busca por uma vida sustentável continuará a atrair as pessoas para a vasta e bela (mas acessível) paisagem portuguesa…

Aqui está uma das épocas mais emocionantes do ano. Quando a época festiva chegou ao fim, nossas resoluções para o Ano Novo surgiram em janeiro. Eu sei por experiência própria que as resoluções de Ano Novo falharão em março, no entanto, com o mundo e as expectativas em mudança, este ano definitivamente será um ano em que as pessoas estão procurando uma mudança em seu estilo de vida.

Quando converso com amigos e potenciais clientes, percebo que começar uma nova vida em outro país ou obter uma residência ‘Plano B’ é uma das decisões mais comuns. Eles estão procurando lugares onde possam viver um estilo de vida saudável e sustentável. Não é por acaso que Portugal encabeça a sua lista.

Portugal oferece o melhor dos dois mundos

A maioria dos investidores com quem falei dizem que a sua principal motivação é fugir da azáfama da vida metropolitana e procurar refúgio em Portugal. Isto é especialmente verdade para o povo britânico. Eles adoram o campo português, mas ficam aliviados por a cidade estar tão perto e de fácil acesso. Eu sei que muitos londrinos correm para a comunidade de surf depois de terminarem seus encontros online. Este é um ótimo lugar para eles encontrarem o equilíbrio certo entre vida profissional e pessoal.

Os preços dos imóveis ainda são acessíveis

Apesar de Portugal estar há muito no radar dos investidores imobiliários internacionais, ainda é possível encontrar ativos a preços acessíveis. Pegue Lourinha Por exemplo. É um lugar que oferece propriedades únicas, inúmeras montanhas escarpadas, vinhas e olivais. Embora as montanhas dêem privacidade à cidade, ela ainda está a uma curta distância das grandes cidades. Muitos investidores correm para adquirir terras agrícolas em Lorinha, enquanto os preços ainda são acessíveis.

A obtenção da cidadania é outra motivação

Mudanças tão esperadas Visto Dourado para Portugal Finalmente entrou em vigor no início deste ano. Pode levar algum tempo para alguns investidores digerirem as novas regras – aquisição de terrenos de imóveis residenciais em Lisboa, Porto ou no litoral. No entanto, há outro grupo que acredita no potencial de crescimento das áreas internas e de baixa densidade. Eles ainda estão interessados ​​no caminho imobiliário e já começaram sua busca. Graças ao departamento florestal privado que apoia o mar, Mellits, A área menos densa, está se tornando um hotspot. Nossa equipe está conversando com vários investidores em potencial nos Estados Unidos que estão pensando em comprar uma casa lá e se qualificar para um Golden Visa.

O site perfeito para jovens estrangeiros e promoções

A crescente comunidade nômade digital no país começou um burburinho entre os millennials que esperam mais liberdade com muitas oportunidades. Portugal, especialmente Lisboa, oferece muitos colegas que podem conhecer outros nômades. Acredito que o crescente interesse desses jovens profissionais teve um impacto positivo na popularidade de Portugal como um hub emergente. Investidores de criptomoedas que desejam aproveitar as regulamentações de criptomoedas isentas de impostos do país são outros contribuintes para esse ecossistema em crescimento.

Portugal tem tudo

Para além dos motivos acima referidos, os portugueses têm tudo o que procuram: bom tempo, comida deliciosa, boas praias e uma cultura rica. É o quarto país mais seguro do mundo e o terceiro maior da Europa. Também provou ser um porto seguro contra a atual guerra às epidemias, sem a tensão de ocupar outras partes do mundo. Também ilustra a crescente necessidade de paz em Portugal por parte de australianos, canadianos e americanos.

Espero que este Ano Novo seja melhor para todos implementarem suas resoluções. Não hesite em contactar-nos se tiver alguma dúvida sobre a compra de propriedade em Portugal ou a obtenção de um Golden Visa português para tornar o seu sonho português realidade. Nossa equipe terá prazer em responder a quaisquer perguntas que você possa ter.

