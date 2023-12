Portugal, Espanha e França concordam em reforçar ligações energéticas – EURACTIV.com

Portugal, Espanha e França assinaram um memorando de entendimento com a Comissão Europeia em Bruxelas na terça-feira para fortalecer os laços energéticos e definir novas prioridades para o grupo de alto nível.

Os signatários, juntamente com Portugal, representado pela Secretária de Estado Ana Fontura Govea, concordaram com “a importância de desenvolver as infra-estruturas energéticas necessárias para criar um mercado interno de energia seguro e eficiente”, segundo um comunicado da administração da UE.

sob O acordo foi assinado nesta terça-feiraOs três concordaram com um grupo de alto nível formado em 2015 para “cooperar em projetos estratégicos importantes, como o estabelecimento de interconexões transfronteiriças e a rápida implementação de projetos prioritários no setor energético”.

Por outro lado, o documento introduz novas prioridades para o Painel de Alto Nível sobre infra-estruturas marítimas e projectos de energias renováveis, cooperação em ligações transfronteiriças e rápido desenvolvimento de projectos prioritários de electricidade.

A equipa irá explorar o potencial do hidrogénio renovável na Península Ibérica, incluindo a introdução de armazenamento e eletrolisadores de hidrogénio.

O Memorando baseia-se na cooperação do Grupo de Alto Nível sobre Conexões no Sudoeste da Europa, na Declaração de Madrid (2015) e na Declaração de Lisboa (2018).

Portugal e França estão a trabalhar num projeto para aumentar a capacidade de interligação entre Portugal (Minho) e Espanha (Galiza), permitindo um funcionamento mais eficiente do mercado ibérico de eletricidade (MIBEL), o que tem impacto no mercado único europeu de eletricidade. Existe também um plano para ligar Espanha e França através do Golfo da Biscaia.

Foi anunciado um gasoduto entre a cidade espanhola de Barcelona e a cidade francesa de Marselha (BarMar) para transportar energia entre a Península Ibérica e França em 2022 e deverá demorar cinco a sete anos a ser construído.

Em outubro de 2022, Portugal e Espanha acordaram com a França a construção de novas ligações de transporte de hidrogénio verde entre Celorico da Beira e Zamora (Celsa) e Barcelona e Marselha (Barmar) no projeto H2MED, ao qual a Alemanha irá aderir. Reduzir a sua dependência energética da Rússia.

Um grupo de alto nível foi criado em junho de 2015 para promover projetos importantes de infraestruturas energéticas no Sudoeste da Europa, como a construção de ligações transfronteiriças em falta entre a Península Ibérica e o resto do mercado energético da UE.

(Editado por Ivone Gravato, Pedro Sousa Carvalho | Lusa.pt)

