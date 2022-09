Portugal é agora conhecido como a ‘Ilha da Energia’. Aqui está o porquê

Espanha e Portugal não estão conectados a oleodutos que fornecem petróleo e gás russos baratos para o norte da Europa. Eles construíram seus próprios recursos e agora está valendo a pena.

É importante perceber que Portugal e Espanha reconheceram anos antes de Putin cortar petróleo e gás que o futuro estava construindo e usando energia solar, hidrelétrica e eólica. A visão de ambos os governos está agora a dar-lhes a liberdade com que o Norte da Europa só pode sonhar. Grande parte do norte da Europa parecia feliz em contar com petróleo e gás baratos da Rússia, nunca esperando que isso se tornasse um problema. Houve muitos avisos ao longo dos anos de que essa dependência levaria a ‘problemas’, mas os governos não ouviram. Havia Portugal e Espanha.

Portugal tem a resposta

O New York Times publicou recentemente um artigo intitulado ‘Portugal pode dar resposta a uma Europa cativa ao gás russo’. Continuaram, ‘Portugal e Espanha foram dos primeiros países europeus a construir os terminais de processamento necessários para carregar o gás natural na forma liquefeita e transformá-lo novamente em vapor.

Não é a opção mais barata disponível, mas nos serviu bem agora que o norte da Europa está lutando para encontrar maneiras de evitar a dependência da Rússia, ainda mais agora que o gasoduto Nord foi completamente cortado. Há já algum tempo que Portugal propõe a construção de um gasoduto do sul para países como França e Alemanha. Foi ridicularizado como impraticável. Quem está rindo agora? A Alemanha aparentemente agora acha que é uma boa ideia e, de acordo com relatos da imprensa, a França ainda discorda.

Gasoduto Magrebe-Europa

A Rússia não é o único país com gás. O campo de gás Hassi R’Mel é o maior campo de gás da Argélia e um dos maiores campos de gás do mundo. A capacidade de produção anual é de cerca de 100 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Estima-se que o campo adjacente contenha de 3,5 a 12 trilhões de pés cúbicos de gás.

Tanto a Espanha como Portugal recebem gás através do gasoduto Magreb-Europa. O gasoduto entrou em operação em 1 de novembro de 1996 e foi comissionado em 9 de novembro de 1996. A ala espanhola abriu em 9 de dezembro de 1996 em Córdoba. A sucursal portuguesa abriu a 27 de Fevereiro de 1997. Em agosto de 2021, na sequência do rompimento das relações diplomáticas entre a Argélia e Marrocos, a Argélia decidiu não renovar o contrato operacional de 25 anos da MGE, que expirou à meia-noite de 31 de outubro de 2021, optando por atribuí-lo à Espanha. Medgas cano.

Era um pipeline complicado. O oleoduto argelino de 515 quilômetros de extensão vai do campo de Hassi R’Mel na Argélia até a fronteira marroquina. É propriedade e operada pela empresa petrolífera estatal argelina, Sonatraque. O trecho de 522 quilômetros do território marroquino pertence e é operado pelo Estado de Marrocos MetragasUm esforço conjunto Camarada (Subsidiária da Espanhola Gás natural), Transcas (Portugal) e SNPP (Marrocos). Comprimento da área marítima a ser atravessada Estreito de Gibraltar é de 45 quilômetros; É propriedade conjunta Enagas, Estado de Transcas e Marrocos. O comprimento do troço andaluz é de 269 quilómetros e o troço português é semelhante.

O importante é que não tem nada a ver com a Rússia e não está sujeito aos caprichos do presidente Putin.

Porto de Sines

O terminal de Sines é o mais próximo da Europa aos Estados Unidos e ao Canal do Panamá; Em 2016, tornou-se o primeiro porto da Europa a receber GNL dos EUA. Os americanos identificaram a China como uma porta estrategicamente importante para as importações de energia para o resto da Europa.

Possui um terminal de granéis líquidos inaugurado em 1978, que é o maior terminal de granéis líquidos do país. com seis MolhesÉ capaz de receber embarcações Até 350.000 toneladas Dwt, e permite o manuseio simultâneo de diferentes produtos (produtos brutos, refinados, gases liquefeitos e outros agregados líquidos).

Terminal Petroquímico. Desde 1981 o Porto da Ciência possui um terminal dedicado a produtos petroquímicos, permitindo a movimentação de materiais por meio de um duto dedicado. embarcações e Pólo Petroquímico localizado na ZILS – Área de Indústria Científica e Logística.

É um terminal polivalente e um GNL (Gás natural liquefeito Terminal) está em operação desde 2003 e atende mais de 60% Gás natural Consumido em Portugal.

Você provavelmente sabe por que Portugal é considerado uma ‘ilha de energia’.

Rico em recursos renováveis

Painéis de energia solar estão surgindo em todos os lugares, assim como geradores eólicos. Os painéis solares não são apenas terrestres, mas também flutuantes. É difícil obter um valor exato de quanto as várias instalações de energia alternativa estão fornecendo, mas no ano passado houve vários casos em que Portugal funcionou por dias apenas com energias renováveis. Portugal também tem hidroeletricidade, mas a recente falta de chuva reduziu sua eficiência.

Portugal há muito que planeia o futuro

Com toda a probabilidade, poucos poderiam ter previsto que Putin atacaria a Ucrânia ou cortaria o abastecimento, mas Portugal estava pronto. Tanto o governo português quanto o espanhol parecem ter sido tranquilos, mas muito eficientes em tornar a Península Ibérica completamente independente para energia. ‘Ilha da Energia’ de fato!