Se você perguntar sobre Portugal, cidades famosas etc Lisboa E Porto Ou as belas praias da região do Algarve. No entanto, o país conhecido por seus espetaculares frutos do mar, vinhos premiados e temperaturas amenas é repleto de maravilhas naturais, culturais e históricas.





Localizada a menos de uma hora de Lisboa, as Asenhas do Mar é uma Uma cidade de praia deslumbrante Com cerca de 800 pessoas. Ele está localizado em uma falésia à beira-mar, com casas brancas que exalam um toque grego.





Antes de entrar na aldeia, pare no miradouro em frente joias portuguesas. Se o dia estiver quente e o mar calmo, pode ser tentador dar um mergulho na piscina natural na base da parede rochosa, que se diz ter sido esculpida em meados do século XX. Quando a maré está alta, a piscina fica invisível e você só vê as ondas batendo contra a enorme falésia.





thethernthernmonkey/Getty Images



A origem da aldeia não é totalmente conhecida, mas está ligada a vários moinhos de água Asenhas, deu o nome ao local; Especula-se que os primeiros moinhos de água aqui datam da ocupação árabe. A tradição local tinha como principais atividades a agricultura, a moagem, a pesca e a marisqueira, e o seu desenvolvimento como estância balnear só se deu em meados da década de 1930 com a inauguração do Eléctrico de Sintra. Se estiver no centro histórico (Sintra), uma viagem até às Assenhas demora 15 a 20 minutos de autocarro; Também é possível visitar o famoso Cabo da Roca, que fica a oeste Europa continentalNo mesmo dia.





André Radius



Além de apreciar a paisagem, o visitante também pode saborear a gastronomia regional durante a viagem. Ao lado da piscina do mar há um restaurante popular localizado na rocha com várias opções de assentos, um dos quais aberto com vista para o mar. Além da praia, é fascinante passear pela vila e observar as construções que seguem a tendência “portuguesa gentil”, o estilo arquitetônico local.





Em suma, as Azenhas do Mar são um local bonito, perfeito para relaxar, apreciar as belas vistas, apreciar a paz e uma visita sem pressa. É ainda possível pernoitar numa das casas da aldeia, com alugueres sazonais disponíveis em determinados locais.





André Radius



A paisagem de Ascenhas do Mar é como um postal, ainda desconhecida de muitos estrangeiros e famosa entre os portugueses, tanto que tem servido de inspiração para escritores famosos como José Saramago, vencedor do Prémio Nobel da Literatura. Este lugar é perfeito para relaxar e sentir e ouvir a energia do oceano. Longe da multidão.