Portugal bateu novos recordes de turismo nos primeiros 7 meses de 2023

Nos primeiros sete meses do ano, Portugal superou os valores pré-pandemia, atingindo níveis recordes de dormidas e receitas turísticas face a 2019, que já foi um ano recorde para o turismo português.

Segundo o governo, o país celebrou esta quarta-feira o Dia Mundial do Turismo com conquistas extraordinárias no sector do turismo, informou o SchengenVisaInfo.com.

Estes são os melhores sete meses da história do turismo em Portugal. Secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda

Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), entre janeiro e julho deste ano, Portugal recebeu 16,8 milhões de hóspedes. No mesmo período, foram realizadas um total de 42,8 milhões de dormidas, o que representa um impressionante aumento de dez por cento face ao mesmo período de 2019.

Dados disponibilizados pelo INE mostram que as receitas turísticas atingiram 3,2 mil milhões de euros, um aumento extraordinário de 39 por cento face aos valores de 2019.

Em julho deste ano, a receita média por quarto ocupado atingiu os impressionantes 137,9€, um aumento de quase dez por cento, estabelecendo um novo recorde, face aos valores de agosto de 2022 (que se situavam em 136€).

Com base nestes dados, as receitas provenientes de dormidas em todas as propriedades hoteleiras aumentaram significativamente, totalizando 41,8 por cento.

Como explica Fazenda, estes dados mostram que o setor do turismo recuperou totalmente após a pandemia da COVID-19. E, disse ele, o setor se caracteriza como aquele que apresenta “excelência” e “resiliência”.

No período janeiro-junho, cerca de 8,2 milhões de turistas estrangeiros optaram por ficar em hotéis portugueses. Este número é superior aos 6,3 milhões de estrangeiros que permaneceram nestes abrigos há um ano. Além disso, este número ultrapassa os 7,4 milhões registados nos primeiros seis meses de 2019, um ano recorde para o turismo antes da pandemia da COVID-19 perturbar as viagens globais em 2020.

O INE observou que o turismo desempenha um papel importante na economia de Portugal e representava quase 15 por cento do produto interno bruto (PIB) do país antes do início da pandemia de Covid-19.

Em termos de número de visitantes no primeiro semestre, a maioria das visitas veio de turistas britânicos, com mais de um milhão de visitantes. Este grupo foi acompanhado de perto por visitantes dos mercados espanhol e americano, sublinhando a diversidade do turismo internacional de Portugal.

Portugal continuou a registar fluxos significativos nos últimos meses, tornando-se o destino mais popular tanto para os residentes portugueses como para os europeus. O apelo do país como destino turístico é forte, atraindo visitantes de origem nacional e internacional.